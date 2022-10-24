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Анатолий Белый спасает дочь, находясь в космосе, в трейлере фильма «Мира»

24 октября
2022 год

Новости кино >>
24 октября 2022
В сети появился трейлер научно-фантастического приключения «Мира» режиссёра Дмитрия КиселёваВремя первых»).


Недалёкое будущее. 15-летняя Лера Арабова живёт с семьёй во Владивостоке. Отец Леры уже много лет работает на орбитальной космической станции «Мира» и давно потерял контакт с дочерью, превратившись лишь в голос в телефоне. После того, как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. В этом ей помогает отец: через спутниковые системы наблюдения и телефон он использует любую возможность передать сообщение дочери, следя сверху со станции за каждым её шагом.

Анатолий Белый спасает дочь, находясь в космосе, в трейлере фильма «Мира»

Главные роли в картине сыграли Анатолий Белый, Вероника Устимова, Евгений Егоров, Дарья Мороз, Татьяна Догилева, Максим Лагашкин, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков и другие.

В российский прокат «Мира» выйдет 22 декабря.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   24.10.2022 - 23:03
Слушается, читается и смотрится как абсурд. Хорошо, что будущее, возможно потом будет стабильная и чистая связь))). Батя с космоса спасает человека на земле. читать далее>>
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Анатолий Белый спасает дочь, находясь в космосе, в трейлере фильма «Мира» фотографии
Анатолий Белый спасает дочь, находясь в космосе, в трейлере фильма «Мира» фотографии
Анатолий Белый спасает дочь, находясь в космосе, в трейлере фильма «Мира» фотографии
Анатолий Белый спасает дочь, находясь в космосе, в трейлере фильма «Мира» фотографии
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