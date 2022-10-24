Анатолий Белый спасает дочь, находясь в космосе, в трейлере фильма «Мира»

В сети появился трейлер научно-фантастического приключения «Мира
» режиссёра Дмитрия Киселёва
(«Время первых
»).
Недалёкое будущее. 15-летняя Лера Арабова живёт с семьёй во Владивостоке. Отец Леры уже много лет работает на орбитальной космической станции «Мира» и давно потерял контакт с дочерью, превратившись лишь в голос в телефоне. После того, как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. В этом ей помогает отец: через спутниковые системы наблюдения и телефон он использует любую возможность передать сообщение дочери, следя сверху со станции за каждым её шагом.
Главные роли в картине сыграли Анатолий Белый
, Вероника Устимова
, Евгений Егоров
, Дарья Мороз
, Татьяна Догилева
, Максим Лагашкин
, Кирилл Зайцев
, Андрей Смоляков
и другие.
В российский прокат «Мира
» выйдет 22 декабря.
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