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«Папаши-дружбаны» могут все, что угодно: анонсировано аниме о няньках-якудза

25 октября
2022 год

Новости кино >>
25 октября 2022
Студия P.A. WorksВойна горничных Акибы», «Азбука цветов») поделилась тизером нового оригинального сериала «Папаши-Дружбаны».


Промо-ролик познакомит нас с главными героями комедийного аниме: повеса Кадзуки Курусу и его мрачный напарник Рэй Сува — наемные убийцы, а четырехлетняя Мири Унасаки — дочь босса якудза. О перипетиях отношений бесстрашной девчушки и незадачливых киллеров узнаем в январе 2023 года.

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Режиссером проекта назначен Ёсиюки АсаиШарлотта», «Судьба: Апокриф»), за дизайн персонажей отвечает Кацуми ЭнамиШумиха!», «Ресторан из другого мира»), а музыку напишет Кацутоси КитагаваАрия: Природа», «Граффити счастливой кухни»).

«Папаши-дружбаны» могут все, что угодно: анонсировано аниме о няньках-якудза

Известны также сэйю, подарившие голоса главным героям: в роли Мири — Хина Кито (Мики из «Госпожи Кагуя: В любви как на войне» и Каэдэ Курусима из «Врат Штейна: Ноль»), Кадзуки Курусу озвучит Тосиюки Тоёнага (Хэйсукэ Тодо из «Буттигирэ!» и Микадо Рюгаминэ из «Дюрарара!»), а Рэй Сува заговорит голосом Коки Утиямы (Алексей Штрассер из «Принцессы-библиофила» и Кэй Цукисима из «Волейбола!!»).
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P. A. WorksАнимацияаниме
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Азбука цветовАрия: ПриродаБукигирэ!Война горничных АкибыВолейбол!!Врата Штейна: НольГоспожа Кагуя: В любви как на войнеГраффити счастливой кухниДюрарара!!Принцесса-библиофилРесторан из другого мираСудьба: АпокрифШарлоттаШумиха!

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«Папаши-дружбаны» могут все, что угодно: анонсировано аниме о няньках-якудза фотографии
«Папаши-дружбаны» могут все, что угодно: анонсировано аниме о няньках-якудза фотографии
«Папаши-дружбаны» могут все, что угодно: анонсировано аниме о няньках-якудза фотографии
«Папаши-дружбаны» могут все, что угодно: анонсировано аниме о няньках-якудза фотографии
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