«Папаши-дружбаны» могут все, что угодно: анонсировано аниме о няньках-якудза

Студия P.A. Works
(«Война горничных Акибы
», «Азбука цветов
») поделилась тизером нового оригинального сериала «Папаши-Дружбаны
».
Промо-ролик познакомит нас с главными героями комедийного аниме: повеса Кадзуки Курусу и его мрачный напарник Рэй Сува — наемные убийцы, а четырехлетняя Мири Унасаки — дочь босса якудза. О перипетиях отношений бесстрашной девчушки и незадачливых киллеров узнаем в январе 2023 года.
Читать
22 самых интересных аниме этой осени
Режиссером проекта назначен Ёсиюки Асаи
(«Шарлотта
», «Судьба: Апокриф
»), за дизайн персонажей отвечает Кацуми Энами
(«Шумиха!
», «Ресторан из другого мира
»), а музыку напишет Кацутоси Китагава
(«Ария: Природа
», «Граффити счастливой кухни
»).
Известны также сэйю, подарившие голоса главным героям: в роли Мири — Хина Кито
(Мики из «Госпожи Кагуя: В любви как на войне
» и Каэдэ Курусима из «Врат Штейна: Ноль
»), Кадзуки Курусу озвучит Тосиюки Тоёнага
(Хэйсукэ Тодо из «Буттигирэ!
» и Микадо Рюгаминэ из «Дюрарара!
»), а Рэй Сува заговорит голосом Коки Утиямы
(Алексей Штрассер из «Принцессы-библиофила
» и Кэй Цукисима из «Волейбола!!
»).
обсуждение >>