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Кирилл Пирогов возвращается к профессии «Переговорщика»

25 октября
2022 год

Новости кино >>
25 октября 2022
Премьера психологического детектива «Переговорщик» с Кириллом Пироговым в главной роли состоится 3 ноября в онлайн-кинотеатре KION. Режиссером сериала выступал Нурбек ЭгенМажор-4»), а одним из авторов сценария и продюсером — Олег МаловичкоХрустальный», «Нулевой пациент»), сообщает пресс-служба платформы.

Кирилл Пирогов возвращается к профессии «Переговорщика»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

По сюжету Александр Максимов (Кирилл Пирогов) – лучший в стране переговорщик и блестящий психолог. За много лет в профессии он выработал уникальный метод ведения переговоров. Но это не спасло его от трагедии: девять лет назад при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь. Съедаемый чувством вины, Максимов ушел со службы, оставил семью — жену (Лянка Грыу) и сына (Петр Натаров), друзей, порвал все связи. Герой живет отшельником и работает в центре психологический помощи по телефону. История стартует с неожиданной находки: на лобовом стекле автомобиля Максимова кто-то оставляет записку, напоминающую о событиях девятилетней давности.

«Мой герой — человек с противоречивым и сложным характером, герой с тяжелой судьбой. Вместе с режиссером проекта Нурбеком Эгеном мы много работали над его образом: хотелось добиться того, чтобы вопросы, которыми задается персонаж, откликались и у меня как у актера. У нас был консультант-переговорщик, который рассказывал о сути своей работы и вводил меня в курс специфической терминологии», — отметил Кирилл Пирогов.

Кирилл Пирогов возвращается к профессии «Переговорщика»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

В кадре компанию Пирогову составили Владимир Мишуков, Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко, Нино Нинидзе, Максим Белбородов, Александр Клюквин, Маруся Зыкова, Алексей Кирсанов и другие. Над сценарием также работал Сергей КалужановИгра на выживание-2»). Автором идеи стала Юлия Идлис.

«Первое, что приходит на ум при идее сериала о переговорщике – концепт «сапожника без сапог», то есть профессионала, чьи навыки вдруг становятся бессмысленными в его повседневном быту – не будет же он, и вправду, манипулировать близкими. Но затем нам захотелось копнуть в этом направлении дальше – а что, если он и на работе однажды не справился? Как будет жить и работать дальше профессионал, допустивший, то ли из-за своего просчета, то ли волей случая – смерть людей? Когда родился этот конфликт, появился образ человека, винящего себя в страшной ошибке, добровольно выключившего себя из мира и отношений, вынужденного постоянно проживать последствия своей травмы», — рассказал Олег Маловичко.
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Кирилл Пирогов возвращается к профессии «Переговорщика» фотографии
Кирилл Пирогов возвращается к профессии «Переговорщика» фотографии
Кирилл Пирогов возвращается к профессии «Переговорщика» фотографии
Кирилл Пирогов возвращается к профессии «Переговорщика» фотографии
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