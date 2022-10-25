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Мария Мацель и Марьяна Спивак сыграют в сериале «Почему ты такая злая?»

25 октября
2022 год

Новости кино >>
25 октября 2022
Мария Мацель, Марьяна Спивак, Филипп Янковский и Юрий Колокольников исполнят главные роли в сериале «Почему ты такая злая?» по сценарию Дарьи ГрацевичИзмены», «Холоп»). Режиссером-постановщиком восьмисерийного психологического триллера выступит Карен ОганесянИгра на выживание»). О старте съемок проекта сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Мария Мацель и Марьяна Спивак сыграют в сериале «Почему ты такая злая?»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По сюжету двадцатилетняя Оля (Мацель) не отличается легким характером. Многие, кто ее знают, говорят, что она злая. Оля ходит к психологу (Янковский) и на сессиях пытается «дать своей злости место», «выпустить свой гнев». Оля рассказывает специалисту обо всех людях, которые ее бесят, и желает им смерти в страшных муках. Преподавательница в институте, лучшая подруга, парень, отец, мать… Все они очень раздражают Олю. И внезапно эти люди начинают умирать один за одним при странных, необъяснимых обстоятельствах. Оля теряется в догадках, что происходит. Может быть, это ее психолог решил оказать ей такую странную услугу? Или кто-то другой? Или что-то другое?

Мария Мацель и Марьяна Спивак сыграют в сериале «Почему ты такая злая?»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Я впервые выступаю автором психологического триллера. Как сценарист я постаралась сделать сериал максимально напряженным и непредсказуемым. И конечно, провокативным, поскольку в нем поднимаются вопросы, о которых не очень принято говорить в нашем обществе. Можно ли быть злым? Как выражать свою злость и агрессию? Как делать это экологично, чтобы никто не пострадал?» — рассказала Дарья Грацевич.

Съемки сериала продлятся до конца года. Премьера в Okko запланирована на 2023 год.
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Дарья ГрацевичЮрий КолокольниковМаша МацельКарен ОганесянМарьяна СпивакФилипп Янковский
фильмы
Игра на выживаниеИзменыХолоп

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Мария Мацель и Марьяна Спивак сыграют в сериале «Почему ты такая злая?» фотографии
Мария Мацель и Марьяна Спивак сыграют в сериале «Почему ты такая злая?» фотографии
Мария Мацель и Марьяна Спивак сыграют в сериале «Почему ты такая злая?» фотографии
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