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«Игра на выживание» получит третий сезон

25 октября
2022 год

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25 октября 2022
Сериал «Игра на выживание» получит третий сезон. Кинокомпания 1-2-3 Production пишет сценарий продолжения для онлайн-кинотеатра PREMIER, сообщила продюсер 1-2-3 Нелли Яралова в интервью РБК.

«Игра на выживание» получит третий сезон
фото: К/ф "Игра на выживание-2"

Яралова отметила, что, вероятнее всего, третий сезон сериала станет заключительным. После съемок в Узбекистане будет выбрана еще более интересная, необычная, шокирующая локация, чтобы повысить градус зрительского интереса.

В первом сезоне сериала «Игра на выживание» герои впервые оказались на шоу «Выживший», проходящем в жанре «королевской битвы». Участники в невыносимых условиях боролись за главный приз – 1 млн евро. Но вскоре выяснилось, что выигравший не просто получит деньги, а останется единственным выжившим в этом испытании.

По сюжету второго сезона, герои игры «Выживший» пытаются найти организаторов жестокого шоу и выяснить, что именно случилось с их пропавшими родственниками. Какие актеры продолжат съемки в третьем сезоне «Игры на выживание», станет ясно в заключительной серии второго сезона.
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