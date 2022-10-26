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Исполнилось 80 лет со дня рождения Боба Хоскинса

26 октября
2022 год

Новости кино >>
26 октября 2022

Исполнилось 80 лет со дня рождения известного британского актера кино и телевидения, режиссера, продюсера и сценариста Боба Хоскинса, памятного зрителям по роли Эдди Валианта в картине Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».


Роберт Уильям Хоскинс родился 26 октября 1942 года в Бери-Сент-Эдмендсе, расположенном в графстве Саффолк, в семье повара и учительницы в детском саду Элси Лилиан Хопкинс и водителя грузовика Роберта Уильяма Хоскинса-старшего, ставшего впоследствии бухгалтером. В 15 бросил школу, работал грузчиком, портье, мойщиком окон и цирковым огнеглотателем. Учился на бухгалтерских курсах, но не закончил обучение. В 1969-м случайно попал на прослушивание в лондонский Unity Theatre, где получил роль и признание среди коллег. Начал сниматься в 1970-х. Наибольшую известность приобрел благодаря ролям в фильмах «Кто подставил кролика Роджера», «Долгая страстная пятница» Джона Маккензи и «Мона Лиза» Нила Джордана, за которую получил «Золотой Глобус», BAFTA и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, а также был номинирован на «Оскар».

За свою карьеру снялся в 122 фильмах и сериалах. Помимо Земекиса и Джордана сотрудничал с такими знаменитыми режиссерами, как Фрэнсис Форд КопполаКлуб Коттон»), Алан ПаркерПинк Флойд — Стена»), Терри ГиллиамБразилия») и Стивен СпилбергКапитан Крюк»). Создал незабываемые образы в картинах «Гроши с неба», «Супербратья Марио», «Состояние сердца», «Дэнни Цепной пес», «Отходная молитва», «Русалки», «Майкл», «Госпожа горничная», «Ярмарка тщеславия», «Париж, я люблю тебя» и «Рождественская история». Неоднократно играл исторических личностей, среди которых Никита Хрущёв в ленте Жан-Жака Анно «Враг у ворот», Бенито Муссолини в фильме «Муссолини и я», Джон Эдгар Гувер в «Никсоне» Оливера Стоуна, Лаврентий Берия в «Ближнем круге» Андрея Кончаловского и Уинстон Черчилль в военной драме Джозефа Сарджента «Вторая Мировая война: Когда рычали львы».

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В качестве режиссера дебютировал в 1988-м, сняв по своему сценарию военную драму «Гадалка-оборванка». Затем он поставил «Радугу», один из эпизодов «Баек из склепа» и новеллу для альманаха «Истории подземки». Спродюсировал «Секретного агента» и картину «Миссис Хендерсон представляет». Подарил свой голос персонажам мультфильма «Балто» и «Гарфилда 2». Последней работой актера в кино стали съемки в «Белоснежке и охотнике» Руперта Сандерса.

В 2011-м у Боба Хоскинса диагностировали болезнь Паркинсона, после чего он объявил о завершении актерской карьеры. Мастер скончался в Лондоне 29 апреля 2014-го от последствий пневмонии. На его счету 23 престижные награды, включая «Эмми» и приз фестиваля в Сан-Себастьяне.
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