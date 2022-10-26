Исполнилось 80 лет со дня рождения Боба Хоскинса

Исполнилось 80 лет со дня рождения известного британского актера кино и телевидения, режиссера, продюсера и сценариста Боба Хоскинса
, памятного зрителям по роли Эдди Валианта в картине Роберта Земекиса
«Кто подставил кролика Роджера
».
Роберт Уильям Хоскинс
родился 26 октября 1942 года в Бери-Сент-Эдмендсе, расположенном в графстве Саффолк, в семье повара и учительницы в детском саду Элси Лилиан Хопкинс и водителя грузовика Роберта Уильяма Хоскинса-старшего, ставшего впоследствии бухгалтером. В 15 бросил школу, работал грузчиком, портье, мойщиком окон и цирковым огнеглотателем. Учился на бухгалтерских курсах, но не закончил обучение. В 1969-м случайно попал на прослушивание в лондонский Unity Theatre, где получил роль и признание среди коллег. Начал сниматься в 1970-х. Наибольшую известность приобрел благодаря ролям в фильмах «Кто подставил кролика Роджера», «Долгая страстная пятница
» Джона Маккензи
и «Мона Лиза
» Нила Джордана
, за которую получил «Золотой Глобус», BAFTA и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, а также был номинирован на «Оскар».
За свою карьеру снялся в 122 фильмах и сериалах. Помимо Земекиса и Джордана сотрудничал с такими знаменитыми режиссерами, как Фрэнсис Форд Коппола
(«Клуб Коттон
»), Алан Паркер
(«Пинк Флойд — Стена
»), Терри Гиллиам
(«Бразилия
») и Стивен Спилберг
(«Капитан Крюк
»). Создал незабываемые образы в картинах «Гроши с неба», «Супербратья Марио
», «Состояние сердца
», «Дэнни Цепной пес
», «Отходная молитва
», «Русалки
», «Майкл
», «Госпожа горничная
», «Ярмарка тщеславия
», «Париж, я люблю тебя
» и «Рождественская история
». Неоднократно играл исторических личностей, среди которых Никита Хрущёв в ленте Жан-Жака Анно
«Враг у ворот
», Бенито Муссолини в фильме «Муссолини и я
», Джон Эдгар Гувер в «Никсоне
» Оливера Стоуна
, Лаврентий Берия в «Ближнем круге
» Андрея Кончаловского
и Уинстон Черчилль в военной драме Джозефа Сарджента
«Вторая Мировая война: Когда рычали львы
».
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В качестве режиссера дебютировал в 1988-м, сняв по своему сценарию военную драму «Гадалка-оборванка». Затем он поставил «Радугу
», один из эпизодов «Баек из склепа
» и новеллу для альманаха «Истории подземки
». Спродюсировал «Секретного агента
» и картину «Миссис Хендерсон представляет
». Подарил свой голос персонажам мультфильма «Балто
» и «Гарфилда 2
». Последней работой актера в кино стали съемки в «Белоснежке и охотнике
» Руперта Сандерса
.
В 2011-м у Боба Хоскинса диагностировали болезнь Паркинсона, после чего он объявил о завершении актерской карьеры. Мастер скончался в Лондоне 29 апреля 2014-го от последствий пневмонии. На его счету 23 престижные награды, включая «Эмми» и приз фестиваля в Сан-Себастьяне.
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