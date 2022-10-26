Премьера мистического детектива «Аксентьев» с Евгением Серзиным и Филиппом Янковским стартует 1 ноября

Восьмисерийная детективная история разворачивается в провинциальном городке. Двое полицейских — Катя (Ворожищева) и ее напарник Кухаренко (Яценюк) — находят на остановке странного человека с холщовым мешком на голове. Его зовут Рома Аксентьев (Серзин). До этого он полгода пролежал в больнице, но больше 30-летний человек ничего решительно не помнит: где он живет, где его родственники, что было до больницы. У Аксентьева дар: стоит ему прикоснуться к рукам мужчины или женщины, он видит их прошлое или будущее. Подобные экстрасенсорные способности могут пригодиться полицейским, тем более что прямо сейчас в провинциальном городке появляется таинственный маньяк по кличке Водяной. Своих жертв он топит в водоемах. Мистический детектив раскроет секреты дара и прошлого Аксентьева, а сам экстрасенс поможет Кате и ее напарнику раскрыть не одно запутанное дело.
В каждом эпизоде детектива раскрывается новое интересное дело, но есть и две другие загадки. Во-первых, полицейские ищут таинственного маньяка, который топит девушек. Во-вторых, слишком много вопросов вызывает сама фигура Аксентьева. Ответы на загадки о личности Аксентьева появляются постепенно.
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