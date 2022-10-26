Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Петербург Достоевского
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьера мистического детектива «Аксентьев» с Евгением Серзиным и Филиппом Янковским стартует 1 ноября

26 октября
2022 год

Новости кино >>
26 октября 2022

Премьера нового оригинального сериала Okko «Аксентьев» состоится в онлайн-кинотеатре 1 ноября, сообщает пресс-служба платформы.

Премьера мистического детектива «Аксентьев» с Евгением Серзиным и Филиппом Янковским стартует 1 ноября
фото: пресс-служба Okko

Режиссером остросюжетного мистического детектива выступил Андрей Либенсон. Главные роли в сериале исполнили Евгений Серзин, Марина Ворожищева, Сергей Яценюк и Филипп Янковский. Компанию им составили Александра Куликова, Алексей Ошурков, Даниил Воробьёв, Геннадий Смирнов, Тимофей Ольков и Роман Еникеев.

Восьмисерийная детективная история разворачивается в провинциальном городке. Двое полицейских — Катя (Ворожищева) и ее напарник Кухаренко (Яценюк) — находят на остановке странного человека с холщовым мешком на голове. Его зовут Рома Аксентьев (Серзин). До этого он полгода пролежал в больнице, но больше 30-летний человек ничего решительно не помнит: где он живет, где его родственники, что было до больницы. У Аксентьева дар: стоит ему прикоснуться к рукам мужчины или женщины, он видит их прошлое или будущее. Подобные экстрасенсорные способности могут пригодиться полицейским, тем более что прямо сейчас в провинциальном городке появляется таинственный маньяк по кличке Водяной. Своих жертв он топит в водоемах. Мистический детектив раскроет секреты дара и прошлого Аксентьева, а сам экстрасенс поможет Кате и ее напарнику раскрыть не одно запутанное дело.



В каждом эпизоде детектива раскрывается новое интересное дело, но есть и две другие загадки. Во-первых, полицейские ищут таинственного маньяка, который топит девушек. Во-вторых, слишком много вопросов вызывает сама фигура Аксентьева. Ответы на загадки о личности Аксентьева появляются постепенно.

Продюсерская команда сериала состоит из Джаника Файзиева, Иннокентия Малинкина, Александра Сырова и Дмитрия Сидорова. Сценарий написал Виталий Ценёв. За визуальную составляющую отвечают оператор Сергей Мачильский и художники Сергей Ракутов и Марк Ли. Музыку написала композитор Диана Чебанюк.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Antea13   26.10.2022 - 13:32
Интересно. Было бы еще интереснее если бы пресс-служба анонсировала проекты во время съемок, а не "идите смотреть-готово". читать далее>>
№ 1
Наталья Курилова   26.10.2022 - 12:06
Ой, понравился мне этот паренек, что в заглавной роли - Евгений Серзин, еще с сериала "Самка богомола". Хоть сюжет мрачный и избитый. Посмотрю. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Филипп Янковский и Федор Федотов приступили к съемкам в криминальной драме «Гнать»
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Даниил ВоробьёвМарина ВорожищеваРоман ЕникеевАлександра КуликоваАндрей ЛибенсонИннокентий МалинкинСергей МачильскийТимофей ОльковАлексей ОшурковСергей РакутовЕвгений СерзинДмитрий СидоровГеннадий СмирновАлександр СыровДжаник ФайзиевВиталий ЦенёвДиана ЧебанюкФилипп ЯнковскийСергей Яценюк
фильмы
Аксентьев

анонс

Деконструкция «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Скорбим

Марианна Рошаль
22 октября ушла из жизни режиссёр Марианна Рошаль.

День рождения >>

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Ольга Матешко
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Ангелика Валлер
Бернадет Лафон
Дилан МакДермотт
Лазар Ристовски
Джон Хедер
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
все родившиеся 26 октября >>

Афиша кино >>

Андрей Рублёв
СССР, 1966-1969
Бьютифул
драма
Испания, Мексика, 2010
Я иду искать. Королевская игра
боевик, триллер
Великобритания, 2022
Велга
Россия, 2022
Петрополис
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2022
Зловещий свет
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Римские расставания
комедия, мелодрама
Италия, Испания, 2021
Шрамы Парижа
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2022
Астрал. Реинкарнация
триллер, фильм ужасов
Филиппины, 2019
Большое путешествие. Специальная доставка
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Грозный папа
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Звоните Джейн
драма, исторический фильм, комедия
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram