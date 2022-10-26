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В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Балабанов: до и после»

26 октября
2022 год

Новости кино >>
26 октября 2022

С 29 октября по 6 ноября в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры РФ состоится фестиваль «Балабанов: до и после», приуроченный 30-летию кинокомпании «СТВ». В программе фестиваля — цикл бесплатных кинопоказов на «Ленфильме» и конференция в Севкабеле, уточняет пресс-служба смотра.

Смотр пройдет одновременно с выставкой «Балабанов. Выставка-путешествие», которая открылась недавно в Севкабеле, в рамках ряда юбилейных событий, посвященных истории студии «СТВ», которая выпустила почти все фильмы Балабанова.


Цикл бесплатных показов разделен на две небольшие программы. В первую включены не самые зрительские, но любимые и отмеченные критиками фильмы Алексея Балабанова: «Про уродов и людей», «Груз 200», «Кочегар», «Я тоже хочу» и неоконченная «Река». Во второй будут представлены режиссерские дебюты, спродюсированные и снятые кинокомпанией «СТВ». Зрители смогут увидеть единственный фильм Сергея Бодрова-младшего «Сестры», дебюты Гуки ОмаровойШиza») и Натальи КудряшовойПионеры-герои»), жанровые работы Максима ПежемскогоМама, не горюй!»), Игоря ВолошинаНирвана») и Рустама МосафираСкиф»), укорененные в документальном опыте картины «Тюльпан» Сергея Дворцевого и «Шультес» Бакура Бакурадзе. Премьерой фестиваля станет «Нуучча» Владимира Мункуева, чей сюжет пересекается с черно-белым эпилогом балабановского «Кочегара». Все показы будут представлены участниками съемочных групп и критиками, после некоторых состоятся обсуждения со зрителями. Кинопоказы можно посетить бесплатно по предварительной регистрации.

В рамках фестиваля на Севкабеле пройдет двухдневная конференция, вдохновленная творчеством Алексея Балабанова. Центральная тема конференции обозначена как «Искусство — зона травмы». Среди участников — Александр Симонов, Сергей Астахов, Любовь Аркус, Юрий Быков, Надежда Васильева, Сергей Дворцевой, Алёна Солнцева, Юрий Сапрыкин, Василий Степанов и Владимир Мункуев.
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фильмы
Груз 200КочегарМама, не горюй!НирванаНууччаПионеры-героиПро уродов и людейРекаСёстрыСкифТюльпанШизаШультесЯ тоже хочу

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