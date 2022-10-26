В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Балабанов: до и после»

С 29 октября по 6 ноября в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры РФ состоится фестиваль «Балабанов: до и после
», приуроченный 30-летию кинокомпании «СТВ». В программе фестиваля — цикл бесплатных кинопоказов на «Ленфильме» и конференция в Севкабеле, уточняет пресс-служба смотра.
Смотр пройдет одновременно с выставкой «Балабанов. Выставка-путешествие», которая открылась недавно в Севкабеле, в рамках ряда юбилейных событий, посвященных истории студии «СТВ», которая выпустила почти все фильмы Балабанова.
Цикл бесплатных показов разделен на две небольшие программы. В первую включены не самые зрительские, но любимые и отмеченные критиками фильмы Алексея Балабанова
: «Про уродов и людей
», «Груз 200
», «Кочегар
», «Я тоже хочу
» и неоконченная «Река
». Во второй будут представлены режиссерские дебюты, спродюсированные и снятые кинокомпанией «СТВ». Зрители смогут увидеть единственный фильм Сергея Бодрова-младшего
«Сестры
», дебюты Гуки Омаровой
(«Шиza
») и Натальи Кудряшовой
(«Пионеры-герои
»), жанровые работы Максима Пежемского
(«Мама, не горюй!
»), Игоря Волошина
(«Нирвана
») и Рустама Мосафира
(«Скиф
»), укорененные в документальном опыте картины «Тюльпан
» Сергея Дворцевого
и «Шультес
» Бакура Бакурадзе
. Премьерой фестиваля станет «Нуучча
» Владимира Мункуева
, чей сюжет пересекается с черно-белым эпилогом балабановского «Кочегара». Все показы будут представлены участниками съемочных групп и критиками, после некоторых состоятся обсуждения со зрителями. Кинопоказы можно посетить бесплатно по предварительной регистрации
.
В рамках фестиваля на Севкабеле пройдет двухдневная конференция, вдохновленная творчеством Алексея Балабанова. Центральная тема конференции обозначена как «Искусство — зона травмы». Среди участников — Александр Симонов
, Сергей Астахов
, Любовь Аркус
, Юрий Быков
, Надежда Васильева, Сергей Дворцевой, Алёна Солнцева, Юрий Сапрыкин, Василий Степанов и Владимир Мункуев.
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