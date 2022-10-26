Джеймс Ганн назначен гендиректором DC Studios

Джеймс Ганн
стал генеральным директором DC Studios, возникшей на месте DC Films. Согласно изданию The Hollywood Reporter
, второй ключевой фигурой нового подразделения студии Warner Bros назначен продюсер Питер Сафран
.
После ухода с поста Уолтера Хамады, занимавшего его с 2018 года до прошлой недели, Ганну и Сафрану предстоит отвечать за контроль производства будущих фильмов, сериалов и мультфильмов, основанных на комиксах DC. Однако, в зону их ответственности не входит сиквел «Джокера
», находящийся под присмотром Warner Bros. Кто будет курировать возможные продолжения «Бэтмена
» Мэтта Ривза
, вопрос пока остается открытым.
Ганн сосредоточит внимание на творческой составляющей, а его напарник займется финансами. Контракт с ними заключен на четыре года.
«Для нас большая честь быть управляющими персонажей DC, которых мы любили с детства». Мы рассчитываем на сотрудничество с самыми талантливыми сценаристами, режиссерами и актерами в мире, чтобы создать интегрированную многослойную вселенную, которая по-прежнему допускает индивидуальное самовыражение вовлеченных художников. Наша приверженность Супермену, Бэтмену, Чудо-женщине, Аквамену, Харли Квинн и остальным персонажам DC равна только нашей приверженности чуду человеческих возможностей, которые представляют эти персонажи», —
говорится в заявлении Джеймса Ганна и Питера Сафрана.
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