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Джеймс Ганн назначен гендиректором DC Studios

26 октября
2022 год

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26 октября 2022

Джеймс Ганн стал генеральным директором DC Studios, возникшей на месте DC Films. Согласно изданию The Hollywood Reporter, второй ключевой фигурой нового подразделения студии Warner Bros назначен продюсер Питер Сафран.

После ухода с поста Уолтера Хамады, занимавшего его с 2018 года до прошлой недели, Ганну и Сафрану предстоит отвечать за контроль производства будущих фильмов, сериалов и мультфильмов, основанных на комиксах DC. Однако, в зону их ответственности не входит сиквел «Джокера», находящийся под присмотром Warner Bros. Кто будет курировать возможные продолжения «Бэтмена» Мэтта Ривза, вопрос пока остается открытым.

Джеймс Ганн назначен гендиректором DC Studios
фото: wbd.com

Ганн сосредоточит внимание на творческой составляющей, а его напарник займется финансами. Контракт с ними заключен на четыре года.

«Для нас большая честь быть управляющими персонажей DC, которых мы любили с детства». Мы рассчитываем на сотрудничество с самыми талантливыми сценаристами, режиссерами и актерами в мире, чтобы создать интегрированную многослойную вселенную, которая по-прежнему допускает индивидуальное самовыражение вовлеченных художников. Наша приверженность Супермену, Бэтмену, Чудо-женщине, Аквамену, Харли Квинн и остальным персонажам DC равна только нашей приверженности чуду человеческих возможностей, которые представляют эти персонажи», — говорится в заявлении Джеймса Ганна и Питера Сафрана.
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