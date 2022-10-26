Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Петербург Достоевского
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Продолжение детектива «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце покажут в начале ноября

26 октября
2022 год

Новости кино >>
26 октября 2022

На «ТВ Центре» 2 и 3 ноября в 18.15 состоятся премьеры двух новых сезонов детективного сериала «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце — «Белый рыцарь» и «Галатея». В новых сериях вместо Михаила Пшеничного, игравшего погибшего по сюжету Евгения Скворцова, появится Антон Хабаров в роли бывшего спецназовца Григория Бурова, уточняет пресс-служба канала.

Продолжение детектива «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце покажут в начале ноября
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

«Для Нины это большая трагедия — они со Скворцовым искренне любили друг друга, были очень веселой парой. Но мы специально опускаем год времени после его смерти, чтобы пропустить эту тяжесть и боль, не акцентироваться на ней. К тому же, ввод нового персонажа – это не простой процесс, и ввести его сразу после смерти Скворцова было бы невозможно. Нина на это время выпала из работы, ушла в себя, и вот, через год ей стало легче адаптироваться в обществе, она возвращается в профессию, где встречает Бурова. Сначала они воспринимают друг друга рычащими волками, их первый контакт — достаточно негативный. Затем негатив и конфликтность постепенно переходят в более спокойные отношения, они начинают воспринимать друг друга как коллеги, товарищи, у них возникают дружеские отношения. А дальше – посмотрим, возможно, появится между ними нечто большее», — рассказал режиссер Ашот Кещян.

Это первая совместная работа Кещяна с Хабаровым. И, по его словам, Антон привнес в своего героя солнечность, светлость, лучезарность, и Буров стал менее пасмурным и суровым, чем был задуман. Режиссер также отмечает, что в предстоящих сезонах станет интереснее и богаче мелодраматическая линия и взаимоотношения героев. «В прошлых сезонах этого было гораздо меньше. И наряду с этим, конечно, зрителя ждут очень интересные детективные истории», — говорит Ашот.

Читать Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов

В «Белом рыцаре» Нина принимает предложение занять должность постоянного консультанта в органах. Здесь она и встречает бывшего спецназовца, майора Григория Бурова. Первым расследованием после перерыва для Нины станет необычное убийство таксиста. Преступник зачем-то остриг ему волосы – так, как в прошлом поступали с грешниками, душевнобольными или военнопленными. В этом эпизоде также можно увидеть Наталью Громушкину. В «Галатее» бывшую невесту известного актера находят застреленной из его пистолета. Следующей жертвой становится жена популярного певца.

В сериале также заняты Алёна Яковлева, Владислав Ветров, Вадим Андреев и Ольга Прокофьева.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Осенью ТВЦ покажет новые детективы с Ильей Носковым, Сергеем Горобченко и Дмитрием Исаевым
Антон Хабаров заменит Михаила Пшеничного в детективе «Я знаю твои секреты»
Премьера седьмого сезона сериала «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце состоится в День детектива
Агата Муцениеце вернулась к роли Нины Лучниковой в продолжении сериала «Я знаю твои секреты»
персоны
Вадим АндреевВладислав ВетровНаталья ГромушкинаАшот КещянАгата МуцениецеОльга ПрокофьеваМихаил ПшеничныйАнтон ХабаровАлёна Яковлева
фильмы
Я знаю твои секреты

фотографии >>
Продолжение детектива «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце покажут в начале ноября фотографии
Продолжение детектива «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце покажут в начале ноября фотографии
Продолжение детектива «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце покажут в начале ноября фотографии
Продолжение детектива «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце покажут в начале ноября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Загадочная история Бенджамина Баттона»

День рождения >>

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Ольга Матешко
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Ангелика Валлер
Бернадет Лафон
Дилан МакДермотт
Лазар Ристовски
Джон Хедер
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
все родившиеся 26 октября >>

Афиша кино >>

Андрей Рублёв
СССР, 1966-1969
Бьютифул
драма
Испания, Мексика, 2010
Я иду искать. Королевская игра
боевик, триллер
Великобритания, 2022
Велга
Россия, 2022
Петрополис
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2022
Зловещий свет
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Римские расставания
комедия, мелодрама
Италия, Испания, 2021
Шрамы Парижа
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2022
Астрал. Реинкарнация
триллер, фильм ужасов
Филиппины, 2019
Большое путешествие. Специальная доставка
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Грозный папа
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Звоните Джейн
драма, исторический фильм, комедия
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram