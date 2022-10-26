Продолжение детектива «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце покажут в начале ноября

На «ТВ Центре» 2 и 3 ноября в 18.15 состоятся премьеры двух новых сезонов детективного сериала «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце — «Белый рыцарь» и «Галатея». В новых сериях вместо Михаила Пшеничного, игравшего погибшего по сюжету Евгения Скворцова, появится Антон Хабаров в роли бывшего спецназовца Григория Бурова, уточняет пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
«Для Нины это большая трагедия — они со Скворцовым искренне любили друг друга, были очень веселой парой. Но мы специально опускаем год времени после его смерти, чтобы пропустить эту тяжесть и боль, не акцентироваться на ней. К тому же, ввод нового персонажа – это не простой процесс, и ввести его сразу после смерти Скворцова было бы невозможно. Нина на это время выпала из работы, ушла в себя, и вот, через год ей стало легче адаптироваться в обществе, она возвращается в профессию, где встречает Бурова. Сначала они воспринимают друг друга рычащими волками, их первый контакт — достаточно негативный. Затем негатив и конфликтность постепенно переходят в более спокойные отношения, они начинают воспринимать друг друга как коллеги, товарищи, у них возникают дружеские отношения. А дальше – посмотрим, возможно, появится между ними нечто большее», — рассказал режиссер Ашот Кещян.
Это первая совместная работа Кещяна с Хабаровым. И, по его словам, Антон привнес в своего героя солнечность, светлость, лучезарность, и Буров стал менее пасмурным и суровым, чем был задуман. Режиссер также отмечает, что в предстоящих сезонах станет интереснее и богаче мелодраматическая линия и взаимоотношения героев. «В прошлых сезонах этого было гораздо меньше. И наряду с этим, конечно, зрителя ждут очень интересные детективные истории», — говорит Ашот.
В «Белом рыцаре» Нина принимает предложение занять должность постоянного консультанта в органах. Здесь она и встречает бывшего спецназовца, майора Григория Бурова. Первым расследованием после перерыва для Нины станет необычное убийство таксиста. Преступник зачем-то остриг ему волосы – так, как в прошлом поступали с грешниками, душевнобольными или военнопленными. В этом эпизоде также можно увидеть Наталью Громушкину. В «Галатее» бывшую невесту известного актера находят застреленной из его пистолета. Следующей жертвой становится жена популярного певца.
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