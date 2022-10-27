Рабство, дружба и кровь: новый трейлер второго сезона «Саги о Винланде»

Студия Mappa
(«Человек-бензопила
», «Магическая битва
»), принявшая бразды правления у Wit Studio
(«Семья шпиона
», «Невеста чародея
»), вовсю трудится над производством второго сезона «Саги о Винланде
» и уже назначила релиз долгожданного сериала на январь 2023 года.
В новом промо-ролике мы увидим заметно возмужавшего протагониста Торфинна Торссона и новых персонажей, а также услышим кусочек заглавной песни River в исполнении группы Anonymouz. Юноша, желающий отомстить за убийство отца, оказался в рабство у фермера из Ютландии и задумался о смерти.
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Аниме, влюбившее в себя Хидэо Кодзиму
Несмотря на студийные перетурбации, в режиссерском кресле по-прежнему восседает Сюхэй Ябута
(«Атака титанов
», «Инуясики
»), а рядом — дизайнер персонажей Такахико Абиру
(«Райдбэк
», «Паприка
») и композитор Ютаки Ямада
(«Токийский гуль
», «Сумеречный разум 2041
»). Торфинн все так же говорит голосом Сидзуки Исигами
(куноити Макио из «Истребителя демонов
» и новый
Кэн «Дракен» Рюгудзи из «Токийских мстителей
»).
О похождениях нордического юноши мы писали
еще во времена первого трейлера.
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