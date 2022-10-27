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Рабство, дружба и кровь: новый трейлер второго сезона «Саги о Винланде»

27 октября
2022 год

Новости кино >>
27 октября 2022
Студия MappaЧеловек-бензопила», «Магическая битва»), принявшая бразды правления у Wit StudioСемья шпиона», «Невеста чародея»), вовсю трудится над производством второго сезона «Саги о Винланде» и уже назначила релиз долгожданного сериала на январь 2023 года.


В новом промо-ролике мы увидим заметно возмужавшего протагониста Торфинна Торссона и новых персонажей, а также услышим кусочек заглавной песни River в исполнении группы Anonymouz. Юноша, желающий отомстить за убийство отца, оказался в рабство у фермера из Ютландии и задумался о смерти.

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Несмотря на студийные перетурбации, в режиссерском кресле по-прежнему восседает Сюхэй ЯбутаАтака титанов», «Инуясики»), а рядом — дизайнер персонажей Такахико АбируРайдбэк», «Паприка») и композитор Ютаки ЯмадаТокийский гуль», «Сумеречный разум 2041»). Торфинн все так же говорит голосом Сидзуки Исигами (куноити Макио из «Истребителя демонов» и новый Кэн «Дракен» Рюгудзи из «Токийских мстителей»).

Рабство, дружба и кровь: новый трейлер второго сезона «Саги о Винланде»

О похождениях нордического юноши мы писали еще во времена первого трейлера.
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Рабство, дружба и кровь: новый трейлер второго сезона «Саги о Винланде» фотографии
Рабство, дружба и кровь: новый трейлер второго сезона «Саги о Винланде» фотографии
Рабство, дружба и кровь: новый трейлер второго сезона «Саги о Винланде» фотографии
Рабство, дружба и кровь: новый трейлер второго сезона «Саги о Винланде» фотографии
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