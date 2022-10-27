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Объявлена дата релиза картины Степана Бурнашёва «Наша зима»

27 октября
2022 год

Новости кино >>
27 октября 2022
«Наша зима» Степана Бурнашёва выйдет в российский прокат 24 ноября. Прокатчиком картины выступает «Кинологистика».

Объявлена дата релиза картины Степана Бурнашёва «Наша зима»

Это драматическая история семейных отношений мужчины и женщины, которые подошли к концу, снятая «в самом холодном городе мира». После десяти лет брака муж и жена решают развестись. Раздел имущества и сам процесс развода у них проходит без скандалов. Они оба понимают, что развод — единственный выход из растянувшегося неудачного брака, где каждый из них считает, что не в полной мере реализовал свои возможности и тяжелое решение даст толчок к новой жизни и забытым мечтам. Но только после развода они понимают, что все это была лишь иллюзия и на самом деле проблема была не в браке.

Главные роли в фильме производства киностудии «Сайдам Барыл» исполнили Ирина Михайлова и Илья Яковлев. Съемки проходили в Якутске при температуре -56 градусов. Сценарий написал Степан Бурнашёв совместно со Светланой Таайко. Режиссер также выступил продюсером картины. За визуальную составляющую отвечают оператор Данила Горюнков и художник-постановщик Максим Третьяков, а за музыку — композитор Сергей Ярмонов.



«Я убежден, что проблема разводов в наше время очень актуальна. И зачастую все это происходит на фоне недопонимания и неуважения друг друга из-за эгоизма. Никто не хочет уступать, и если даже уступают, то это со временем приводит к негативу. Я против уничтожения эго каждого индивида. Считаю, что нужно совмещать эго каждого человека и создавать одно общее "МЫ". Этим фильмом я хочу показать, что не нужно стесняться своих чувств. Нужно много говорить на эту тему на стадии начала совместной жизни. Все равно с годами все копится и даже самая мелкая проблема во взаимоотношениях ведет к большой проблеме. Многие это понимают только тогда, когда они остаются одни, когда разводятся и уже вернуть прежние отношения обратно нельзя», — отмечает режиссер Степан Бурнашёв.
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Объявлена дата релиза картины Степана Бурнашёва «Наша зима» фотографии
Объявлена дата релиза картины Степана Бурнашёва «Наша зима» фотографии
Объявлена дата релиза картины Степана Бурнашёва «Наша зима» фотографии
Объявлена дата релиза картины Степана Бурнашёва «Наша зима» фотографии
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