Объявлена дата релиза картины Степана Бурнашёва «Наша зима»

«Наша зима
» Степана Бурнашёва
выйдет в российский прокат 24 ноября. Прокатчиком картины выступает «Кинологистика».
Это драматическая история семейных отношений мужчины и женщины, которые подошли к концу, снятая «в самом холодном городе мира»
. После десяти лет брака муж и жена решают развестись. Раздел имущества и сам процесс развода у них проходит без скандалов. Они оба понимают, что развод — единственный выход из растянувшегося неудачного брака, где каждый из них считает, что не в полной мере реализовал свои возможности и тяжелое решение даст толчок к новой жизни и забытым мечтам. Но только после развода они понимают, что все это была лишь иллюзия и на самом деле проблема была не в браке.
Главные роли в фильме производства киностудии «Сайдам Барыл» исполнили Ирина Михайлова
и Илья Яковлев
. Съемки проходили в Якутске при температуре -56 градусов. Сценарий написал Степан Бурнашёв совместно со Светланой Таайко
. Режиссер также выступил продюсером картины. За визуальную составляющую отвечают оператор Данила Горюнков
и художник-постановщик Максим Третьяков
, а за музыку — композитор Сергей Ярмонов
.
«Я убежден, что проблема разводов в наше время очень актуальна. И зачастую все это происходит на фоне недопонимания и неуважения друг друга из-за эгоизма. Никто не хочет уступать, и если даже уступают, то это со временем приводит к негативу. Я против уничтожения эго каждого индивида. Считаю, что нужно совмещать эго каждого человека и создавать одно общее "МЫ". Этим фильмом я хочу показать, что не нужно стесняться своих чувств. Нужно много говорить на эту тему на стадии начала совместной жизни. Все равно с годами все копится и даже самая мелкая проблема во взаимоотношениях ведет к большой проблеме. Многие это понимают только тогда, когда они остаются одни, когда разводятся и уже вернуть прежние отношения обратно нельзя», —
отмечает режиссер Степан Бурнашёв.
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