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Александр Метёлкин стал «Кибер Иваном»

27 октября
2022 год

Новости кино >>
27 октября 2022
Стартовали съемки 13-серийной комедии Владислава Иконникова «Кибер Иван» производства СТС, Art Pictures Vision и Black Box Production, сообщает пресс-служба телеканала.

Александр Метёлкин стал «Кибер Иваном»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Главный герой сериала Иван в исполнении Александра Метёлкина случайно ломает новейшего андроида, созданного по своему подобию. Чтобы помочь отцу-инженеру (Дмитрий Астрахан), Иван вынужден изображать робота в доме регионального министра инноваций Бориса (Камиль Ларин) и его жены Риты (Янина Студилина). Актеру предстоит бороться не только с угрозой раскрытия, но и с чувствами к неприступной дочке чиновника (Анастасия Акатова).

Метёлкин перед съемками занимался с хореографом и пересматривал фильмы про роботов. Актеру «очень помог фильм "Я создан для тебя". Но в данном случае мне нужно стать не настоящим роботом, а человеком, который играет робота. А так как мой герой — актер-неудачник, чем хуже я изображаю робота, тем лучше». Вживаться в образ Александру также помогают грим и костюм: комбинезон, серые линзы и парик.

Александр Метёлкин стал «Кибер Иваном»
фото: пресс-служба телеканала СТС

В отличие от своего героя, обожающего гаджеты, Камиль Ларин не готов к присутствию робота-прислуги в своем доме. «Люблю многое делать сам. Конечно, когда нет времени, я восторгаюсь мультиваркой и другими "помощниками", которые облегчают жизнь. Но такого робота в своей квартире я, наверное, не вижу. Разве только тапочки принести», — шутит актер.

Со своим экранным супругом согласна и Янина Студилина. «Как и моя героиня, все-таки с опаской отношусь к роботам с человеческим обликом. Другое дело — робот-пылесос, робот-собака и беспилотное такси, которые у нас по сюжету. Безусловно, мы к этому движемся. И то, что мы сейчас снимаем, лет через пять, скорей всего, будет нормой», — говорит актриса.

Александр Метёлкин стал «Кибер Иваном»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Если такси и пылесос художники создавали сами, то киберсобака, у которой в сериале отдельная сюжетная линия, является действующим роботом по кличке I-rina. Механическая «актриса» может бегать, танцевать, вставать на задние лапы, подниматься по лестнице и следовать за хозяином.

Главными локациями стали дом и офис Бориса и лаборатория инженера. Интерьерные съемки проходят в Москве, а за основной частью натурных группа отправилась в Новосибирск. В кадр попадут Академгородок, где по сюжету работает герой Дмитрия Астрахана, театр «Глобус», НГУ и другие объекты.
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