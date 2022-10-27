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Четвертый сезон «Трудных подростков» стартует 10 ноября

27 октября
2022 год

Новости кино >>
27 октября 2022

Четвертый сезон «Трудных подростков» состоится эксклюзивно на more.tv 10 ноября. К основному актерскому составу присоединился Анар Халилов, а режиссером нового сезона выступил Александр Цой. Сериал выходит в линейке more originals при поддержке Института развития интернета, уточняет пресс-служба онлайн-сервиса.

Четвертый сезон «Трудных подростков» стартует 10 ноября
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

Четвертый сезон подхватывает сюжет ровно там, где он остановился в конце третьего. Главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими. И, конечно, они продолжают регулярно попадать в неприятности, втягивая в них своего наставника. Однако приключения ребят становятся опаснее. Стараясь спасти Ковалева, команда случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета, и теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом — питон, который сыграет важную роль в жизни Платона.

Анару Халилову досталась роль пациента Центра наркозависимых Пашу, с которым начинает общаться Яна. По словам актера, «съемочный опыт в "Трудных подростках" был одним из самых насыщенных в моей жизни. За один съемочный день я катался на мотоцикле, делал милкшейк и занимался кое-чем страстным. Я рад, что поработал на этом проекте. В сериале затрагивается такая важная и, к сожалению, актуальная для многих, тема наркотиков. Надеюсь, с помощью искусства мы еще раз подстветим, как важно бороться с этой проблемой».



В новом сезоне к своим ролям вернулись Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Владимир Гарцунов, Алёна Швиденкова, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Анастасия Красовская, Тимофей Елецкий, Сергей Новосад, Виктория Буцких, Вильма Кутавичюте, Александр Лыков и Дарья Алыпова.

25 октября на платформе more.tv в рамках расширения мира «Трудных подростков» состоялась премьера второго сезона документального проекта «Трудные подростки. Реальность», где настоящие подростки открыто говорят о своих проблемах и делятся ими с окружающими. Одним из экспертов проекта выступила семейный психолог Людмила Петрановская, а саундтрек к новому сезону написала певица Миа Бойка.
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