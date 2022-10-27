Четвертый сезон «Трудных подростков» стартует 10 ноября

Четвертый сезон «Трудных подростков» состоится эксклюзивно на more.tv 10 ноября. К основному актерскому составу присоединился Анар Халилов, а режиссером нового сезона выступил Александр Цой. Сериал выходит в линейке more originals при поддержке Института развития интернета, уточняет пресс-служба онлайн-сервиса.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
Четвертый сезон подхватывает сюжет ровно там, где он остановился в конце третьего. Главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими. И, конечно, они продолжают регулярно попадать в неприятности, втягивая в них своего наставника. Однако приключения ребят становятся опаснее. Стараясь спасти Ковалева, команда случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета, и теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом — питон, который сыграет важную роль в жизни Платона.
Анару Халилову досталась роль пациента Центра наркозависимых Пашу, с которым начинает общаться Яна. По словам актера, «съемочный опыт в "Трудных подростках" был одним из самых насыщенных в моей жизни. За один съемочный день я катался на мотоцикле, делал милкшейк и занимался кое-чем страстным. Я рад, что поработал на этом проекте. В сериале затрагивается такая важная и, к сожалению, актуальная для многих, тема наркотиков. Надеюсь, с помощью искусства мы еще раз подстветим, как важно бороться с этой проблемой».
25 октября на платформе more.tv в рамках расширения мира «Трудных подростков» состоялась премьера второго сезона документального проекта «Трудные подростки. Реальность», где настоящие подростки открыто говорят о своих проблемах и делятся ими с окружающими. Одним из экспертов проекта выступила семейный психолог Людмила Петрановская, а саундтрек к новому сезону написала певица Миа Бойка.
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