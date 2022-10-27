Антон Батырев и Ирина Горбачёва снимаются в «ковидной» драме Романа Каримова «Дыхание»

Роман Каримов приступил в Москве к съемкам драмы «Дыхание» производства студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start, получившей поддержку Министерства культуры РФ. Согласно пресс-службе фильма, его дистрибьютором выступает кинокомпания «Централ Партнершип».
фото: пресс-служба фильма
Каримову «давно хотелось поработать с компанией Yellow, Black and White, и вот, наконец, звезды сошлись. Чуть больше года назад продюсер Алексей Троцюк прислал оригинальный сценарий "Дыхание", который меня сразу заинтересовал. Дело в том, что я ценю оригинальные истории с погружением, и этот сценарий позволял соприкоснуться с профессией врача, работой больницы в экстремальных условиях пандемии. Мы долго переписывали сценарий, и отсутствие спешки положительно отразилось на итоговом материале».
«Дыхание» перенесет зрителя в самое начало пандемии covid-19, точнее сказать в момент, когда люди еще не догадываются, что им предстоит. По сюжету успешный бизнесмен и бывший врач Виктор нелегально возвращается в больницу, чтоб помочь маме, заболевшей коронавирусом. Рискуя жизнью и свободой, пытаясь разобраться, что это такое, он вместе с медицинским коллективом помогает больнице лучше подготовиться к удару пандемии. Но на самом деле в этой истории нет главного героя. Потому что каждый, кто не оставил свой пост, каждый, кто ежедневно, рискуя своей жизнью, помогал и продолжает помогать людям и сейчас, — вот настоящие герои фильма. Создатели для всех медработников приготовили очень трогательный сюрприз.
фото: пресс-служба фильма
Для продюсера Алексея Троцюка «это очень личная история. Моя 70-летняя мама всю пандемию проработала в регистратуре. Хотя она была в зоне риска, она просто не могла выбрать для себя другой путь. Ее решимость и несгибаемость — это абсолютный подвиг. Мне очень хотелось рассказать не только про врачей, но и всех медицинских работников, чья стойкость помогла нам всем выжить в это сложное время. Мы мало уделили внимание их подвигу. И наш фильм — это капля в море благодарности».
Фильм покажет изнутри реалии работы больниц в период пандемии, а также самоотверженность медицинских работников с их личными переживаниями и чувством долга.
фото: пресс-служба фильма
По словам Антона Батырева, «этот фильм — наша благодарность врачам, которые на протяжении многих месяцев стойко выполняли свой профессиональный и человеческий долг. Именно они были на передовой и боролись за наши жизни. Нашим фильмом мы хотим отдать врачам дань уважения и показать их героизм, самоотверженность и человечность».
«Мне понравился сценарий тем, что со времени начала пандемии еще никто не высказался о том, что происходило внутри медицинского сообщества с точки зрения реальности. Это не было раскрыто, и мы не смотрели на отдельно взятых врачей, пациентов, которые впервые столкнулись с неизвестным. Я помню свои ощущения, когда ты не понимаешь, что это за вирус, от него умирают люди, все закрывается. В этот момент ты в последнюю очередь, к сожалению, думаешь о том, что происходит у врачей, как они столкнулись с этим, потому что на них пришелся основной удар. Я думаю, эта картина как можно шире покажет то, что происходит с людьми, когда они внезапно остаются один на один с неизвестной болезнью в тех обстоятельствах, в которых их застала жизнь. Мой персонаж в первую очередь интересен тем, что я никогда еще не играла хирурга, и это новый опыт. И сама героиня, которая сначала кажется абсолютно однозначной, в дальнейшем развивается, и раскрывается ее поведение», — рассказала Ирина Горбачёва.
обсуждение >>