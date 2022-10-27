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Николай Наумов устроился на работу в «Волшебный участок»

27 октября
2022 год

Новости кино >>
27 октября 2022
Стартовали съемки нового сериала Okko «Волшебный участок» с Николаем Наумовым в главной роли. Восьмисерийный сказочный детектив с элементами комедийного боевика производства кинокомпании «Место силы» пополнит линейку оригинальных сериалов онлайн-кинотеатра, уточняет пресс-служба платформы.

Николай Наумов устроился на работу в «Волшебный участок»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По словам продюсера по оригинальному контенту Okko Гавриила Гордеева, «русская народная сказка является неотъемлемой частью нашего культурного кода и менталитета. С самого детства нас окружают образы и сюжеты о противостоянии добра и зла. Человеку хочется проявлять эмпатию и чувствовать сопричастность к героям, которые стоят на стороне добра. И это сильная основа для творчества. Сказочный и детективный сюжет, рассказанный современным драйвовым языком, с Колей Наумовым в главной роли – очень мощный пример современной русской сказки для взрослого человека».

По сюжету бывший полицейский снайпер Лёха, страдающий посттравматическим синдромом, в разгаре алкогольного запоя узнает о смертельной болезни сестры Кати. Она не хочет, чтобы после смерти ее дочку отдали в детский дом, и просит брата взяться за голову, чтобы он стал опекуном для восьмилетней девочки. Лёха за свою жизнь уже потерял много близких людей, поэтому делает все, чтобы помочь сестре: поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок, который оказывается непростым. Преступники, которых должен ловить Лёха, – сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть. И если проблем с поимкой злодеев у бывшего снайпера не возникает, то попытки стать хорошим опекуном становятся для Лёхи настоящим испытанием.

Николай Наумов устроился на работу в «Волшебный участок»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Сценарий "Волшебного участка" прилетел ко мне неожиданно. Я очень загорелся проектом и по-честному пошёл на пробы. Я думаю, каждому взрослому, у которого есть дети, было бы круто поучаствовать в сказочном проекте. Для меня большая честь получить роль в этом проекте, потому что помимо сказки я хотел поучаствовать ещё и в боевике. А у нас и сказочный сериал, и боевик одновременно, и драмы здесь хватает. Этот проект очень многогранный. Взрослым, как и детям, конечно же, требуется что-то жизнеутверждающее, доброе и сказочное, но не без атрибутов современного времени. Проект предоставит мне возможность поработать как с мэтрами нашего кинематографа, так и с новыми потрясающими и удивительными артистами, такими, как Ева Смирнова. Это удивительного качества профессионал в свои девять лет. Для меня большой вызов находиться с такими артистами в одном кадре», — рассказал Николай Наумов.

Режиссерское кресло занял Степан Гордеев. Автором сценария и шоураннером выступит Александр Носков. Компанию Наумову также составят Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Андрей Добровольский, Ида Галич, Павел Деревянко, Мария Ахметзянова, Ольга Медынич и Сергей Чихачёв. За визуальную составляющую отвечают оператор Роберт Саруханян и художник-постановщик Жанна Пахомова.

Николай Наумов устроился на работу в «Волшебный участок»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Во-первых, я безумно счастлив, что у меня есть возможность работать с очень интересным, приключенческим и насыщенным событиями сценарием. Во-вторых, у нас подобрался на удивление потрясающий актерский состав: в одном кадре сойдутся Татьяна Догилева, Паша Деревянко, Филипп Янковский, Гоша Куценко, наш главный герой в исполнении Коли Наумова, который будет преодолевать самого себя и спасать Москву от нашествия полчищ сказочных персонажей. В-третьих, это большой проект с точки зрения компьютерной графики и спецэффектов. Классный материал – это мечта любого режиссера. Я надеюсь, что мне удастся ее воплотить в полной мере», — говорит режиссер Степан Гордеев.
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Николай Наумов устроился на работу в «Волшебный участок» фотографии
Николай Наумов устроился на работу в «Волшебный участок» фотографии
Николай Наумов устроился на работу в «Волшебный участок» фотографии
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