Николай Наумов устроился на работу в «Волшебный участок»

Стартовали съемки нового сериала Okko «Волшебный участок» с Николаем Наумовым в главной роли. Восьмисерийный сказочный детектив с элементами комедийного боевика производства кинокомпании «Место силы» пополнит линейку оригинальных сериалов онлайн-кинотеатра, уточняет пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
По словам продюсера по оригинальному контенту Okko Гавриила Гордеева, «русская народная сказка является неотъемлемой частью нашего культурного кода и менталитета. С самого детства нас окружают образы и сюжеты о противостоянии добра и зла. Человеку хочется проявлять эмпатию и чувствовать сопричастность к героям, которые стоят на стороне добра. И это сильная основа для творчества. Сказочный и детективный сюжет, рассказанный современным драйвовым языком, с Колей Наумовым в главной роли – очень мощный пример современной русской сказки для взрослого человека».
По сюжету бывший полицейский снайпер Лёха, страдающий посттравматическим синдромом, в разгаре алкогольного запоя узнает о смертельной болезни сестры Кати. Она не хочет, чтобы после смерти ее дочку отдали в детский дом, и просит брата взяться за голову, чтобы он стал опекуном для восьмилетней девочки. Лёха за свою жизнь уже потерял много близких людей, поэтому делает все, чтобы помочь сестре: поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок, который оказывается непростым. Преступники, которых должен ловить Лёха, – сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть. И если проблем с поимкой злодеев у бывшего снайпера не возникает, то попытки стать хорошим опекуном становятся для Лёхи настоящим испытанием.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Сценарий "Волшебного участка" прилетел ко мне неожиданно. Я очень загорелся проектом и по-честному пошёл на пробы. Я думаю, каждому взрослому, у которого есть дети, было бы круто поучаствовать в сказочном проекте. Для меня большая честь получить роль в этом проекте, потому что помимо сказки я хотел поучаствовать ещё и в боевике. А у нас и сказочный сериал, и боевик одновременно, и драмы здесь хватает. Этот проект очень многогранный. Взрослым, как и детям, конечно же, требуется что-то жизнеутверждающее, доброе и сказочное, но не без атрибутов современного времени. Проект предоставит мне возможность поработать как с мэтрами нашего кинематографа, так и с новыми потрясающими и удивительными артистами, такими, как Ева Смирнова. Это удивительного качества профессионал в свои девять лет. Для меня большой вызов находиться с такими артистами в одном кадре», — рассказал Николай Наумов.
«Во-первых, я безумно счастлив, что у меня есть возможность работать с очень интересным, приключенческим и насыщенным событиями сценарием. Во-вторых, у нас подобрался на удивление потрясающий актерский состав: в одном кадре сойдутся Татьяна Догилева, Паша Деревянко, Филипп Янковский, Гоша Куценко, наш главный герой в исполнении Коли Наумова, который будет преодолевать самого себя и спасать Москву от нашествия полчищ сказочных персонажей. В-третьих, это большой проект с точки зрения компьютерной графики и спецэффектов. Классный материал – это мечта любого режиссера. Я надеюсь, что мне удастся ее воплотить в полной мере», — говорит режиссер Степан Гордеев.
обсуждение >>