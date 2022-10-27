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Павел Табаков путешествует по Мультивселенной в трейлере сериала «Суперпозиция»

27 октября
2022 год

Новости кино >>
27 октября 2022
В сети появился трейлер sci-fi экшн-сериала «Суперпозиция» режиссёра Вадима ВалиуллинаЗёма-3»).


Путешествия по параллельным мирам возможны. Но безопасны ли они? Это предстоит выяснить студенту-физику и талантливому программисту Алексею. После таинственного исчезновения отца он отправляется на его поиски и узнаёт, что тот был отнюдь не обычным профессором квантовой механики. Он сделал уникальное открытие — Мультивселенная существует. В разных мирах живут альтернативные версии каждого человека. Но вмешательство в жизнь параллельных миров извне может привести к разрушительным последствиям. Вплоть до полного уничтожения — аннигиляции. В поисках отца Алексей попадает в загадочный Офис, сотрудники которого противостоят Охотникам под предводительством Антидока — гениального учёного, который хочет подчинить себе все миры Мультивселенной. Алексею предстоит выбрать сторону, пройти долгий, полный опасностей путь и побывать в разных мирах. Сможет ли герой справиться со всеми трудностями, найдет ли он своего отца и сможет ли ответить на главный вопрос — является ли любовь самой мощной силой в Мультивселенной?

Павел Табаков путешествует по Мультивселенной в трейлере сериала «Суперпозиция»

Главные роли в проекте сыграли Павел Табаков, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Марина Зудина, Игорь Жижикин, Никита Санаев, Дмитрий Богдан, Владимир Карпук и Константин Цывенков.

Производством сериала занимались компании «Ящер Пикчерс» и «Вселенная Кино» при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Релиз «Суперпозиции» запланирован на 10 ноября 2022 года на платформах Wink, Иви, Okko и Premier.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   27.10.2022 - 22:11
Путешествовать опасно не только по вселенной, а вообще, особенно одному. Табакову придется явно не сладко. Ну что наконец-то дождались русской матрицы. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Павел Табаков путешествует по Мультивселенной в трейлере сериала «Суперпозиция» фотографии
Павел Табаков путешествует по Мультивселенной в трейлере сериала «Суперпозиция» фотографии
Павел Табаков путешествует по Мультивселенной в трейлере сериала «Суперпозиция» фотографии
Павел Табаков путешествует по Мультивселенной в трейлере сериала «Суперпозиция» фотографии
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