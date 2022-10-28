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В рамках проекта Страна.doc покажут неигровые фильмы Евгения Григорьева и Сергея Дебижева

28 октября
2022 год

Новости кино >>
28 октября 2022
В России стартовал проект Страна.doc, развивающий на национальном уровне прокат отечественного документального кино. В его рамках по всей стране пройдут показы документальных фильмов на большом экране.

Страна.doc сосредоточится на развитии кинотеатрального проката российского документального кино. Проект объединит ведущие киностудии страны, прокатные компании, кинотеатры и киносети, в которых будут регулярно показываться и обсуждаться документальные фильмы. На сегодняшний момент инициативу поддерживают сети кинотеатров «КАРО» и «Синема 5», объединенная киносеть «Формула кино» / «Синема парк», более 20 несетевых кинотеатров, киностудия имени Горького, кинокомпании «Два Капитана» и «Первое Кино». Информационными партнерами выступают портал Культура.РФ, Кино-Театр.Ру, платформа VK Видео и «Известия».

В рамках проекта Страна.doc покажут неигровые фильмы Евгения Григорьева и Сергея Дебижева
фото: stranadoc.ru

Начиная с конца октября премьеры, показы и обсуждения с участием съемочных групп пройдут в более чем 50 кинотеатрах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Новосибирске и других городах. Первыми в рамках Страна.doc будут показаны фильмы «Руками» Евгения Григорьева и Владимира Головнёва, «Крым небесный» Сергея Дебижева, «Ангелы Милы» Анастасии Трофимовой и «Переправа» Анастасии Тарасовой.

По словам продюсера Константина Нафикова, «в течение двух-трех месяцев мы планируем сформировать партнерскую сеть из не менее чем 30 кинотеатров по всей стране, где будут регулярно проходить показы и обсуждения документального кино. Сегодня Министерство культуры РФ активно поддерживает прокат таких фильмов, и очень важно, чтобы и кинотеатры более активно включали в свой репертуар новые документальные релизы».
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