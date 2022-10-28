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«Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро обретет продолжение

28 октября
2022 год

Новости кино >>
28 октября 2022

У «Ночи живых мертвецов» Джорджа Ромеро появится новое продолжение от студии Village Roadshow, уверяет Deadline.

«Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро обретет продолжение

Постановку доверят Никияту Джусу, который получил главный приз «Сандэнса» за свой дебютный хоррор «Няня». Сценарий для сиквела пишет ЛаТойя Морган, работавшая над «Ходячими мертвецами». Картина создается под присмотром вдовы Ромеро Кристин Форрест, выступающей в качестве творческого руководителя.

Черно-белый оригинал 1968 года, ставший классикой зомби-муви, повествует о семерых людях, забаррикадировавшихся в доме из-за нашествия оживших мертвецов. При бюджете в 114 тысяч долларов фильм собрал 12 млн $, однако из-за канцелярской ошибки Джордж Ромеро потерял авторские права на свое детище и остался ни с чем.

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Вселенная Ромеро обросла тремя сиквелами («Рассвет мертвецов», «День мертвецов», «Земля мертвецов») и двумя спин-оффами («Дневники мертвецов», «Выживание мертвецов»). У «Ночи живых мертвецов» есть несколько ремейков, включая анимационный и ленты, снятые Томом Савини и Джеффом Бродстритом. Последний также причастен к созданию приквела «Ночь живых мертвецов: Начало». Зак Снайдер переснял «Рассвет мертвецов», а Стив Майнер — «День мертвецов», впоследствии получивший еще два ремейка. Существуют также спин-оффы Дэна О'Бэннона и Джона Руссо. Первый создал серию «Возвращение живых мертвецов» на основе романа Руссо, а тот по-своему интерпретировал события ромеровского первоисточника. Кроме того, Лучио Фульчи породил серию «Зомби», а в 2005-м вышел неофициальный приквел к «Дню мертвецов» под названием «День мертвецов 2: Эпидемия».
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