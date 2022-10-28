«Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро обретет продолжение

анонс

Тобин Белл вернется к роли Джона Крамера в десятой «Пиле»

28 октября

В рамках проекта Страна.doc покажут неигровые фильмы Евгения Григорьева и Сергея Дебижева

В России появилась инициатива по развитию на национальном уровне проката отечественного документального кино