Тобин Белл вернется к роли Джона Крамера в десятой «Пиле»

Тобин Белл
вернется к роли Джона Крамера в десятой части популярной хоррор-серии «Пила
», сообщает портал One Take
.
Режиссером картины назначен Кевин Грютерт, снявший «Пилу 6
» и «Пилу 3D
», а также монтировавший многие фильмы серии, начиная с первого. Студия Lionsgate Twisted Pictures запустит ленту в производство буквально на днях. Релиз намечен на 27 октября 2023 года.
По словам продюсеров Марка Бурга и Орена Каулза, «это волнительный момент — воссоединение с Тобином. Его Джон Крамер — часть магии, которая превратила эту франшизу в феномен, и его персонаж является активным участником нового фильма».
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