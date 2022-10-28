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Тобин Белл вернется к роли Джона Крамера в десятой «Пиле»

28 октября
2022 год

Новости кино >>
28 октября 2022

Тобин Белл вернется к роли Джона Крамера в десятой части популярной хоррор-серии «Пила», сообщает портал One Take.

Тобин Белл вернется к роли Джона Крамера в десятой «Пиле»

Режиссером картины назначен Кевин Грютерт, снявший «Пилу 6» и «Пилу 3D», а также монтировавший многие фильмы серии, начиная с первого. Студия Lionsgate Twisted Pictures запустит ленту в производство буквально на днях. Релиз намечен на 27 октября 2023 года.

По словам продюсеров Марка Бурга и Орена Каулза, «это волнительный момент — воссоединение с Тобином. Его Джон Крамер — часть магии, которая превратила эту франшизу в феномен, и его персонаж является активным участником нового фильма».
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