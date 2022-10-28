Найден режиссер для спин-оффа «Бэтмена» про «Лечебницу Аркхэм»

Спин-офф «Бэтмена
» про лечебницу «Аркхэм», разрабатываемый для стримингового сервиса HBO Max, обрел режиссера, сценариста, шоураннера и исполнительного продюсера. Согласно Variety
, на этот пост назначен Антонио Кампос
.
Постановщик «Бэтмена» Мэтт Ривз
описывает сериал «Лечебница Аркхэм» (Arkham Asylum) как «фильм ужасов о доме с привидениями»
.
Это уже третий спин-офф, связанный с лентой Ривза. Летом 2020 года стало известно о шоу, посвященном о коррумпированной полиции Готэма. Его должен был возглавить Теренс Уинтер
, но впоследствии он расстался с проектом. В разработке также находится сольный сериал Крэйга Зобеля
про злодея Пингвина с Колином Фарреллом
.
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