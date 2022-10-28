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Найден режиссер для спин-оффа «Бэтмена» про «Лечебницу Аркхэм»

28 октября
2022 год

Новости кино >>
28 октября 2022
Спин-офф «Бэтмена» про лечебницу «Аркхэм», разрабатываемый для стримингового сервиса HBO Max, обрел режиссера, сценариста, шоураннера и исполнительного продюсера. Согласно Variety, на этот пост назначен Антонио Кампос.

Найден режиссер для спин-оффа «Бэтмена» про «Лечебницу Аркхэм»
фото: comicbook.com

Постановщик «Бэтмена» Мэтт Ривз описывает сериал «Лечебница Аркхэм» (Arkham Asylum) как «фильм ужасов о доме с привидениями».

Это уже третий спин-офф, связанный с лентой Ривза. Летом 2020 года стало известно о шоу, посвященном о коррумпированной полиции Готэма. Его должен был возглавить Теренс Уинтер, но впоследствии он расстался с проектом. В разработке также находится сольный сериал Крэйга Зобеля про злодея Пингвина с Колином Фарреллом.
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