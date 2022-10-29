«Симпсоны», страшилки, ёкаи: главные новости аниме за неделю

«Симпсоны» в хэллоуинском эпизоде спародируют «Тетрадь смерти» — лучшее признание поп-культурной значимости японской анимации. По вселенной «Гуррен-Лагана» на этой неделе вышла видеоигра для смартфонов, но есть нюанс: только для жителей Гонконга, Тайваня и Макао. Манга «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» Аки Акасаки заканчивается 2 ноября. Зато 26 ноября ONE, автор «Ванпанчмена» и «Моба Психо 100», вместе с художником Кётаро Адзумой выпустит новую мангу под названием Versus, рассказывающую о поединке 47 демонических генералов и 47 человеческих героев. Тем временем манга «Человек-бензопила» на волне хайпа перемахнула за 18 миллионов проданных экземпляров, а «Семье шпиона» покорилась отметка в 17 миллионов. Автобиографическую мангу Хирому Аракавы (той самой, что написала «Стального алхимика») ждет аниме-адаптация. 17 декабря намечается нечто, связанное с «Наруто» (во всяком случае, на это намекает баннер из твиттера). Второй сезон «Бёрди Винг: Истории гольфисток» перенесли на апрель 2023 года вместо запланированного января. Известный сэйю Такахиро Сакурай (Рэйгэн из помянутого «Моба Психо 100» и Гию Томиока из «Истребителя демонов») оказался в центре скандала: оказывается, актер в течение десяти лет не только скрывал брак, но и изменял супруге — в Японии за такое и контракт могут разорвать (Дракен не даст соврать). Дзёсей-сериалу «Кафе “У Белого медведя”» в этом году исполняется 10 лет, в честь чего готовятся к выпуску 10 короткометражек, а «Баскетбол Куроко» в честь аналогичного юбилея делится роликом с футажами из нового аниме.
Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.
В новом ролике мы увидим заголовки вошедших в проект историй, vagina dentata и калейдоскоп гипнотических мандал под аккомпанемент опенинга Paranoid в исполнении группы Madkid. Напомним, что в сборнике собраны 20 жутких рассказов знаменитого мангаки Дзюндзи Ито, ни один из которых ранее не экранизировался (помимо пяти, раскрытых на прошлой неделе, обещают «Томиэ»). Производством занимается Studio Deen («Корзинка фруктов», «Сумасшедшие ребята»), а на экране хоррор-аниме появится 19 января 2023 года.
Первоисточник рассказывает о замковом страже Фейте Графайте. Юноша обладает уникальной, но совершенно бесполезной способностью — чрезмерным и неутолимым чувством голода. Убив вора, пробравшегося в замок, Фейт поглощает его душу и знания, впервые осознав всю ценность врожденного навыка.
Реинкарнировав в теле мальчика Сэйки Лампроуга, могущественный оккультист Харуёси Куга оказывается в мире, где широко используется магия. Возрожденный попаданец никакими выдающимися способностями в новой реальности не обладает, однако, поняв, что его воспоминания живы, решает использовать знания и техники из прошлой жизни.
Энн Хэлфорд мечтает пойти по стопам почившей матери и стать выдающейся мастерицей сладостей. Получить звание Мастера Серебряного Сахара можно, только приняв участие в конкурсе на королевской ярмарке, но путь в столицу труден и опасен. В мире Энн люди поработили фей и относятся к ним как к собственности. Девушка покупает себе телохранителя-фейри Шелла Фен Шелла и, несмотря на его презрительное отношение к людям, пытается подружиться и изменить его мнение о человечестве.
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