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«Симпсоны», страшилки, ёкаи: главные новости аниме за неделю

29 октября
2022 год

Новости кино >>
29 октября 2022
«Симпсоны» в хэллоуинском эпизоде спародируют «Тетрадь смерти» — лучшее признание поп-культурной значимости японской анимации. По вселенной «Гуррен-Лагана» на этой неделе вышла видеоигра для смартфонов, но есть нюанс: только для жителей Гонконга, Тайваня и Макао. Манга «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» Аки Акасаки заканчивается 2 ноября. Зато 26 ноября ONE, автор «Ванпанчмена» и «Моба Психо 100», вместе с художником Кётаро Адзумой выпустит новую мангу под названием Versus, рассказывающую о поединке 47 демонических генералов и 47 человеческих героев. Тем временем манга «Человек-бензопила» на волне хайпа перемахнула за 18 миллионов проданных экземпляров, а «Семье шпиона» покорилась отметка в 17 миллионов. Автобиографическую мангу Хирому Аракавы (той самой, что написала «Стального алхимика») ждет аниме-адаптация. 17 декабря намечается нечто, связанное с «Наруто» (во всяком случае, на это намекает баннер из твиттера). Второй сезон «Бёрди Винг: Истории гольфисток» перенесли на апрель 2023 года вместо запланированного января. Известный сэйю Такахиро Сакурай (Рэйгэн из помянутого «Моба Психо 100» и Гию Томиока из «Истребителя демонов») оказался в центре скандала: оказывается, актер в течение десяти лет не только скрывал брак, но и изменял супруге — в Японии за такое и контракт могут разорвать (Дракен не даст соврать). Дзёсей-сериалу «Кафе “У Белого медведя”» в этом году исполняется 10 лет, в честь чего готовятся к выпуску 10 короткометражек, а «Баскетбол Куроко» в честь аналогичного юбилея делится роликом с футажами из нового аниме.


Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

Слушать Подкаст про «Семью шпиона»
Netflix порадовал красочным трейлером жуткого аниме «Дзюндзи Ито: Маньяк».


В новом ролике мы увидим заголовки вошедших в проект историй, vagina dentata и калейдоскоп гипнотических мандал под аккомпанемент опенинга Paranoid в исполнении группы Madkid. Напомним, что в сборнике собраны 20 жутких рассказов знаменитого мангаки Дзюндзи Ито, ни один из которых ранее не экранизировался (помимо пяти, раскрытых на прошлой неделе, обещают «Томиэ»). Производством занимается Studio DeenКорзинка фруктов», «Сумасшедшие ребята»), а на экране хоррор-аниме появится 19 января 2023 года.

Читать Из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»
Фэнтезийное ранобэ Итики Иссики «Ненасытный берсерк» получит аниме-адаптацию. Дата выхода сериала, равно как и другие подробности, пока неизвестны.

«Симпсоны», страшилки, ёкаи: главные новости аниме за неделю

Первоисточник рассказывает о замковом страже Фейте Графайте. Юноша обладает уникальной, но совершенно бесполезной способностью — чрезмерным и неутолимым чувством голода. Убив вора, пробравшегося в замок, Фейт поглощает его душу и знания, впервые осознав всю ценность врожденного навыка.

Читать «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — еще одна история о страже с необычными способностями
В сети появился первый трейлер от Studio BlancДвуличный братик», «Баскетбольный клуб») к исекай-сериалу «Реинкарнация сильнейшего оммёдзи: Эти монстры слишком слабы по сравнению с моим ёкаем» по одноименному ранобэ Ити Косудзуки. Премьера намечена на январь 2023 года.


Реинкарнировав в теле мальчика Сэйки Лампроуга, могущественный оккультист Харуёси Куга оказывается в мире, где широко используется магия. Возрожденный попаданец никакими выдающимися способностями в новой реальности не обладает, однако, поняв, что его воспоминания живы, решает использовать знания и техники из прошлой жизни.

«Симпсоны», страшилки, ёкаи: главные новости аниме за неделю

Опенинг Reconnection исполнит группа Angela, а финальную тему — главные сэйю проекта: Адзуми Ваки (Хината Татибана из «Токийских мстителей» и Хацука Судзусиро из «Песни ночных сов»), Нэнэ Хиэда (кавайная Понта из «Рыцаря-скелета» и стеснительная Доки из «Держись, ровесница!»), а также Акари Кито (юная полудемонесса Нэдзуко из «Истребителя демонов» и Юки Мицуя из «Случайного такси»).

Читать Рецензия на «Токийских мстителей»
Официальный сайт аниме «Египетские боги» объявил (почти точную) дату премьеры второго сезона и поделился новым тизером.


Комедийное фэнтези о времяпрепровождении знаменитых божеств выйдет на экраны в январе 2023 года. О ключевых фигурах и полном составе сэйю мы писали здесь, а чем хороши эти японские «Смешарики» — тут.

Читать 22 самых интересных аниме-премьеры осени
Студия J.C.STAFF.Юная революционерка Утэна», «Бакуман») готовит экранизацию «Сказки о сахарном яблоке» по новеллам Мири Микавы. Релиз назначен на январь 2023 года — самое время посмотреть трейлер (у нас — с русскими субтитрами!).


Энн Хэлфорд мечтает пойти по стопам почившей матери и стать выдающейся мастерицей сладостей. Получить звание Мастера Серебряного Сахара можно, только приняв участие в конкурсе на королевской ярмарке, но путь в столицу труден и опасен. В мире Энн люди поработили фей и относятся к ним как к собственности. Девушка покупает себе телохранителя-фейри Шелла Фен Шелла и, несмотря на его презрительное отношение к людям, пытается подружиться и изменить его мнение о человечестве.

«Симпсоны», страшилки, ёкаи: главные новости аниме за неделю

Режиссером выступает Ёхэй СудзукиМузыка Аки», «Город предсказательниц»), а за дизайн персонажей отвечает Харуко ИидзукаХоримия», «Вечно ленивый Танака»). Также известны имена сейю: Энн озвучит Юка Нукуи (Михо Саватари из «Моего перерождения в слизь» и Су из «Принесенной в жертву принцессы и царя зверей»), а Шелл заговорит голосом Масааки Мидзунаки (Ёсукэ Маэсава из «Этого глупого свина не понимает мечту девочки-зайки» и Какэру Рюэн из «Добро пожаловать в класс превосходства»).

Читать Тайная жизнь японских школьников: обзор «Хоримии»
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«Симпсоны», страшилки, ёкаи: главные новости аниме за неделю фотографии
«Симпсоны», страшилки, ёкаи: главные новости аниме за неделю фотографии
«Симпсоны», страшилки, ёкаи: главные новости аниме за неделю фотографии
«Симпсоны», страшилки, ёкаи: главные новости аниме за неделю фотографии
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