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Кантемир Балагов снимает англоязычный дебют

29 октября
2022 год

Новости кино >>
29 октября 2022
Начались съемки англоязычного дебюта Кантемира Балагова Butterfly Jam. Ранее картина была известна под названием «Моника», уточняет THR.


События развернутся в наши дни среди кабардинских иммигрантов в Нью-Йорке, а не в родной для Балагова Кабардино-Балкарии, как было объявлено в марте 2021 года. Зрителям поведают об отце и сыне, находящихся в сложных отношениях. Сын наделяет своего отца качествами, которыми тот не обладает.

Продюсерами фильма выступят Ари Астер и Ларс Кнудсен из Square Peg Partners, а также Александр Роднянский (в России признан иноагентом — прим. ред.) со своей компанией AR Content. Режиссер написал сценарий совместно с известной российской писательницей Мариной Степновой.



Также стало известно, что Балагов расстался с командой сериала HBO «Одни из нас», для которого снимал пилот. Постановщик покинул шоу Крэйга Мазина из-за творческих разногласий год назад. Ситуация с отснятым материалом пока не прояснена. Тем не менее, оператор Ксения Середа, сотрудничавшая с Балаговым на съемках «Дылды», числится в составе адаптации игры The Last of Us — по данным IMDB, она работала над первым, вторым, третьим и восьмым эпизодами.

О том, что российский постановщик поставит пилот экранизации, сообщалось в январе 2021-го. Образы Джоэла и Элли в сериале достались звездам «Игры престолов» Педро Паскалю и Белле Рэмси.
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