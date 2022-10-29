Кантемир Балагов снимает англоязычный дебют

Начались съемки англоязычного дебюта Кантемира Балагова
Butterfly Jam. Ранее картина была известна под названием «Моника», уточняет THR
.
События развернутся в наши дни среди кабардинских иммигрантов в Нью-Йорке, а не в родной для Балагова Кабардино-Балкарии, как было объявлено в марте 2021 года. Зрителям поведают об отце и сыне, находящихся в сложных отношениях. Сын наделяет своего отца качествами, которыми тот не обладает.
Продюсерами фильма выступят Ари Астер
и Ларс Кнудсен из Square Peg Partners, а также Александр Роднянский
(в России признан
иноагентом — прим. ред.) со своей компанией AR Content. Режиссер написал
сценарий совместно с известной российской писательницей Мариной Степновой
.
Также стало известно, что Балагов расстался с командой сериала HBO «Одни из нас
», для которого снимал пилот. Постановщик покинул шоу Крэйга Мазина
из-за творческих разногласий год назад. Ситуация с отснятым материалом пока не прояснена. Тем не менее, оператор Ксения Середа
, сотрудничавшая с Балаговым на съемках «Дылды
», числится в составе адаптации игры The Last of Us — по данным IMDB
, она работала над первым, вторым, третьим и восьмым эпизодами.
О том, что российский постановщик поставит пилот экранизации, сообщалось
в январе 2021-го. Образы Джоэла и Элли в сериале достались
звездам «Игры престолов
» Педро Паскалю
и Белле Рэмси
.
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