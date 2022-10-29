Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Самойлова

Сегодня, 29 октября, исполнилось 70 лет со дня рождения заслуженного артиста РФ, сына Владимира
и Надежды Самойловых
, популярного советского и российского актера театра и кино Александра Самойлова
.
фото: кадр из сериала «Балабол»
Александр Владимирович родился 29 октября 1952 года в Кемерово. В 1977-м окончил ГИТИС, где учился в мастерской Андрея Гончарова
. Работал в Московском областном театре драмы, Театре имени Маяковского
и Московском областном драматическом театре имени Островского
. С 1994 года состоял в труппе МХАТа имени Горького
.
В кино дебютировал в 1972-м, сыграв главного героя в молодости в экранизации повести Юрия Яковлева
«Зимородок
», поставленной Вячеславом Никифоровым
. На счету актера около 100 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Романс о влюблённых
», «Сицилианская защита
», «Женская логика
», «Две судьбы
», «Лесная царевна
», «Близнецы
», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время
», «Балабол
» и «Оперетта капитана Крутова
». Последней ролью для него стал Семён Михайлович Будённый в историческом детективе «Волк
», снятом в 2020-м по мотивам романа Александра Терехова
«Каменный мост».
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