Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Естественный отбор 3
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Самойлова

29 октября
2022 год

Новости кино >>
29 октября 2022

Сегодня, 29 октября, исполнилось 70 лет со дня рождения заслуженного артиста РФ, сына Владимира и Надежды Самойловых, популярного советского и российского актера театра и кино Александра Самойлова.

Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Самойлова
фото: кадр из сериала «Балабол»

Александр Владимирович родился 29 октября 1952 года в Кемерово. В 1977-м окончил ГИТИС, где учился в мастерской Андрея Гончарова. Работал в Московском областном театре драмы, Театре имени Маяковского и Московском областном драматическом театре имени Островского. С 1994 года состоял в труппе МХАТа имени Горького.

В кино дебютировал в 1972-м, сыграв главного героя в молодости в экранизации повести Юрия Яковлева «Зимородок», поставленной Вячеславом Никифоровым. На счету актера около 100 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Романс о влюблённых», «Сицилианская защита», «Женская логика», «Две судьбы», «Лесная царевна», «Близнецы», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Балабол» и «Оперетта капитана Крутова». Последней ролью для него стал Семён Михайлович Будённый в историческом детективе «Волк», снятом в 2020-м по мотивам романа Александра Терехова «Каменный мост».

Читать рецензию «Волк»: Призраки прошлого

Александра Самойлова не стало 9 декабря 2020-го в Москве. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с родителями
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Не стало режиссера «Вечного зова» и «Двух судеб» Владимира Краснопольского
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Андрей ГончаровВячеслав НикифоровАлександр СамойловВладимир СамойловНадежда СамойловаАлександр Терехов (IV)Юрий Яковлев (II)
фильмы
БалаболБалабол-2Балабол-3Балабол-4БлизнецыВолкВольф Мессинг: Видевший сквозь времяДве судьбыДве судьбы-2. Голубая кровьДве судьбы-3. Золотая клеткаЖенская логика - 1ЗимородокЛесная царевнаОперетта капитана КрутоваРоманс о влюблённыхСицилианская защита
театры
Московский областной театр им. А.Н. ОстровскогоМХАТ им.ГорькогоТеатр им. Вл. Маяковского

фотографии >>
Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Самойлова фотографии
Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Самойлова фотографии
с отцом
«Балабол»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Загадочная история Бенджамина Баттона»

День рождения >>

Владимир Виноградов
Алексей Горбунов
Андрей Дементьев (III)
Елена Драпеко
Владимир Особик
Александр Самойлов
Александр Сигуев
Катерина Шпица
Евгения Яр
Ричард Дрейфус
Магдалена Завадская
Эдди Константен
Вайнона Райдер
Руфус Сьюэлл
Эдвиж Фёйер
Габриэль Юнион
все родившиеся 29 октября >>

Афиша кино >>

Андрей Рублёв
СССР, 1966-1969
Бьютифул
драма
Испания, Мексика, 2010
Грозный папа
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Либерея: Охотники за сокровищами
приключения, экшн
Россия, 2022
Я иду искать. Королевская игра
боевик, триллер
Великобритания, 2022
Большое путешествие. Специальная доставка
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Велга
Россия, 2022
Петрополис
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2022
Зловещий свет
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Римские расставания
комедия, мелодрама
Италия, Испания, 2021
Шрамы Парижа
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2022
Астрал. Реинкарнация
триллер, фильм ужасов
Филиппины, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен