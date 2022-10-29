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Постановку третьего «Венома» доверят сценаристке первых частей кинокомикса

29 октября
2022 год

Новости кино >>
29 октября 2022
Студия Sony Pictures обнародовала имя режиссера третьей части «Венома». Согласно Deadline, режиссерское кресло займет сценаристка первых картин адаптации комикса Келли Марсел, работавшая также над эротической мелодрамой «50 оттенков серого».


Продюсерами ленты числятся сама постановщица, исполнитель главной роли Том Харди, Ави Арад, Эми Паскаль, Хатч Паркер и Мэттью Толмач. Решение о том, что Марсел следует самой встать у руля фильма, она приняла вместе с Харди во время работы над сценарием.

О сюжете и актерском составе триквела информация пока отсутствует. Как и о том, объединит ли Sony трилогию со вселенной Человека-паука.

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Первую часть снял в 2018 году Рубен Фляйшер, а сиквел, вышедший в 2021-м, — Энди Серкис.
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