Постановку третьего «Венома» доверят сценаристке первых частей кинокомикса

Студия Sony Pictures обнародовала имя режиссера третьей части «Венома
». Согласно Deadline
, режиссерское кресло займет сценаристка первых картин адаптации комикса Келли Марсел
, работавшая также над эротической мелодрамой «50 оттенков серого
».
Продюсерами ленты числятся сама постановщица, исполнитель главной роли Том Харди
, Ави Арад
, Эми Паскаль
, Хатч Паркер
и Мэттью Толмач. Решение о том, что Марсел следует самой встать у руля фильма, она приняла вместе с Харди во время работы над сценарием.
О сюжете и актерском составе триквела информация пока отсутствует. Как и о том, объединит ли Sony трилогию со вселенной Человека-паука
.
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.
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