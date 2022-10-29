Флоренс Пью возглавит «Стаю» Александра Скарсгарда

Флоренс Пью
сыграет главную роль в психологическом триллере Александра Скарсгарда
«Стая» (The Pack), уверяет Deadline
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Скарсгард, помимо режиссуры, появится и в кадре в качестве исполнителя ключевой роли. Сценарий написала Роуз Гилрой. Старт съемок запланирован на март, а завершить их создатели планируют в первой половине 2023 года.
Зрителей ожидает история о группе документалистов, которые отваживаются отправиться в отдаленную дикую местность Аляски с целью спасти почти вымерший вид волков. Когда команда снова собирается вместе на престижной церемонии награждения, между ними вспыхивает напряженность из-за смертельной правды, которая в случае ее раскрытия грозит разрушить их работу.
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