Флоренс Пью возглавит «Стаю» Александра Скарсгарда

анонс

Фильм «Куда мы едем?» стал победителем XXXII Международного кинофестиваля «Послание к человеку»

29 октября

Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Самойлова

Популярного советского и российского актера театра и кино не стало в 2020 году