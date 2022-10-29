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Фильм «Куда мы едем?» стал победителем XXXII Международного кинофестиваля «Послание к человеку»

29 октября
2022 год

Новости кино >>
29 октября 2022
XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил победителей и призеров трех конкурсов фестиваля – международного и национального конкурсов, конкурса экспериментальных фильмов insilico, а также выбор студенческого жюри. Гран-при «Золотой Кентавр» и 3 000 долларов США за лучший фильм Фестиваля с формулировкой «За оригинальное и точное изображение городского метро, которое позволяет нам прочувствовать эту альтернативную реальность москвичей, исследуя собственное направление» получил фильм Руслана Федотова «Куда мы едем?» (Беларусь, Россия).

Фильм «Куда мы едем?» стал победителем XXXII Международного кинофестиваля «Послание к человеку»
фото: "Куда мы едем"

Церемония прошла 28 октября на торжественной церемонии закрытия фестиваля, которая прошла на киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге. Международное жюри наградило все пять полнометражных неигровых фильма конкурсной программы. Специальный приз Жюри Международного конкурса «Кентавр» и 1 000 долларов США с формулировкой «За фильм о любви и прощении, которым не подвластно время» получила картина Алены ван дер Хорст «Поверни свое тело к солнцу» (Голландия). Эта работа получила также приз студенческого жюри.

Специальный приз Жюри Международного конкурса «Кентавр» и 1 000 долларов США с формулировкой «За взгляд режиссёра на сохранение исторической памяти и предотвращение повторения трагических событий истории» присудили картине Михай Греку «Николае» (Франция).

Специальный приз Жюри Международного конкурса «Кентавр» и 1 000 долларов США достался фильму Хумайры Билкис «То, что я не могу рассказать своей матери» (Бангладеш). Жюри написали про нее так: «То, что я не могу рассказать своей матери» дал жюри возможность заглянуть в личное пространство режиссера и увидеть, как она справляется с семейными трудностями и собственным внутренними проблемами. С подобными семейными трудностями в какой-то момент так или иначе сталкивается каждый из нас».

Наконец, специального упоминания с формулировкой «За создание портрета Санкт-Петербурга – многоликого и непростого» удостоилась картина Антуана Каттина «Праздники» (Швейцария).

В национальном конкурсе победителем стал документальный сериал Алексея Суховея «Сироты». Он получил приз «Кентавр» и 50 000 рублей с формулировкой «За искренность героев и бережную внимательность режиссера». Второй по значимости - Специальный Приз Жюри Национального Конкурса «Кентавр» и 30 000 рублей с формулировкой «За визуальное удивление и поэзию» присудили картине «Выход» Максима Арбугаева и Евгения Арбугаева. «Выход» получил и несколько внерегламентных призов: Генерального спонсора – компании «ИЛИМ», памяти Александра Расторгуева и памяти Дани Гуревича «За лучшую операторскую работу».

Фильм «Куда мы едем?» стал победителем XXXII Международного кинофестиваля «Послание к человеку»
фото: "Выход"

Жюри прессы наградило главным призом фильм бразильский «Кожа», режиссёр Маркус Пиментел, из программы «Панорама.док» и специальным упоминанием фильм «Наводка» Вячеслава Фролова из конкурсной программы национальных фильмов.

В этом году на «Послании к человеку» было особенно многолюдно. Вот как это прокомментировал президент фестиваля Алексей Учитель: «Вопреки просчетам, что в этом году было много обстоятельств, которые могли нам помешать, поразительно, что фестиваль «Послание к человеку» не просто состоялся, но оказался даже знаковым. Потому что мы собрали прекрасную программу, приехало много интереснейших гостей. Самое удивительное, мне кажется, в том, что мы привели в кинотеатры людей. Даже по предварительным результатам мы перекрыли статистику в Петербурге в несколько раз. Главный результат – есть интерес к кино, интересному, талантливому, особенному, уникальному. Этот интерес поддержали и любители кино, и зрители. В тех обстоятельствах, в которых фестиваль проходит, когда, казалось бы, у нас был малый выбор, мы все равно победили и показали, что фестиваль жив и встал на новую ступень развития».

Обо всех наградах читайте на сайте message2man.com

Официальную церемонию закрытия XXXII Международного кинофестиваля «Послание к человеку» можно будет посмотреть онлайн в прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте.
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Фильм «Куда мы едем?» стал победителем XXXII Международного кинофестиваля «Послание к человеку» фотографии
Фильм «Куда мы едем?» стал победителем XXXII Международного кинофестиваля «Послание к человеку» фотографии
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