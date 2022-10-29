Фильм «Куда мы едем?» стал победителем XXXII Международного кинофестиваля «Послание к человеку»

XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил победителей и призеров трех конкурсов фестиваля – международного и национального конкурсов, конкурса экспериментальных фильмов insilico, а также выбор студенческого жюри. Гран-при «Золотой Кентавр» и 3 000 долларов США за лучший фильм Фестиваля с формулировкой «За оригинальное и точное изображение городского метро, которое позволяет нам прочувствовать эту альтернативную реальность москвичей, исследуя собственное направление» получил фильм Руслана Федотова «Куда мы едем?» (Беларусь, Россия).
фото: "Куда мы едем"
Церемония прошла 28 октября на торжественной церемонии закрытия фестиваля, которая прошла на киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге. Международное жюри наградило все пять полнометражных неигровых фильма конкурсной программы. Специальный приз Жюри Международного конкурса «Кентавр» и 1 000 долларов США с формулировкой «За фильм о любви и прощении, которым не подвластно время» получила картина Алены ван дер Хорст «Поверни свое тело к солнцу» (Голландия). Эта работа получила также приз студенческого жюри.
Специальный приз Жюри Международного конкурса «Кентавр» и 1 000 долларов США с формулировкой «За взгляд режиссёра на сохранение исторической памяти и предотвращение повторения трагических событий истории» присудили картине Михай Греку «Николае» (Франция).
Специальный приз Жюри Международного конкурса «Кентавр» и 1 000 долларов США достался фильму Хумайры Билкис «То, что я не могу рассказать своей матери» (Бангладеш). Жюри написали про нее так: «То, что я не могу рассказать своей матери» дал жюри возможность заглянуть в личное пространство режиссера и увидеть, как она справляется с семейными трудностями и собственным внутренними проблемами. С подобными семейными трудностями в какой-то момент так или иначе сталкивается каждый из нас».
Наконец, специального упоминания с формулировкой «За создание портрета Санкт-Петербурга – многоликого и непростого» удостоилась картина Антуана Каттина «Праздники» (Швейцария).
В национальном конкурсе победителем стал документальный сериал Алексея Суховея«Сироты». Он получил приз «Кентавр» и 50 000 рублей с формулировкой «За искренность героев и бережную внимательность режиссера». Второй по значимости - Специальный Приз Жюри Национального Конкурса «Кентавр» и 30 000 рублей с формулировкой «За визуальное удивление и поэзию» присудили картине «Выход» Максима Арбугаева и Евгения Арбугаева. «Выход» получил и несколько внерегламентных призов: Генерального спонсора – компании «ИЛИМ», памяти Александра Расторгуева и памяти Дани Гуревича «За лучшую операторскую работу».
фото: "Выход"
Жюри прессы наградило главным призом фильм бразильский «Кожа», режиссёр Маркус Пиментел, из программы «Панорама.док» и специальным упоминанием фильм «Наводка» Вячеслава Фролова из конкурсной программы национальных фильмов.
В этом году на «Послании к человеку» было особенно многолюдно. Вот как это прокомментировал президент фестиваля Алексей Учитель: «Вопреки просчетам, что в этом году было много обстоятельств, которые могли нам помешать, поразительно, что фестиваль «Послание к человеку» не просто состоялся, но оказался даже знаковым. Потому что мы собрали прекрасную программу, приехало много интереснейших гостей. Самое удивительное, мне кажется, в том, что мы привели в кинотеатры людей. Даже по предварительным результатам мы перекрыли статистику в Петербурге в несколько раз. Главный результат – есть интерес к кино, интересному, талантливому, особенному, уникальному. Этот интерес поддержали и любители кино, и зрители. В тех обстоятельствах, в которых фестиваль проходит, когда, казалось бы, у нас был малый выбор, мы все равно победили и показали, что фестиваль жив и встал на новую ступень развития».
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