Исполнилось 70 лет со дня рождения режиссера «Дней ангела» и «Граффити» Игоря Апасяна

Сегодня, 3 октября, исполнилось бы 70 лет советскому и российскому режиссеру и сценаристу Игорю Апасяну
, подарившему зрителям картины «Морской волк
», «Дни ангела
» и «Граффити
».
Игорь Карпович родился 3 октября 1952 года в Тбилиси. В 1983-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Марлена Хуциева
, после чего до 1992-го проработал режиссером на Одесской киностудии. Его творческий путь начался в начале 80-х с короткометражных лент «Утренний поезд» и «Шагреневая кожа». В 1983-м он создал молодежную драму «Прибежище, или Тио-тио-тинкс
» и детскую музыкальную сказку «Незнайка с нашего двора
», над которой работал совместно с Ириной Тарковской
. Далее последовали ленты «Пока не выпал снег
», «В одну единственную жизнь
», «На своей земле»
и популярная экранизация романа Джека Лондона «Морской волк», сценарий к которой написал Валерий Тодоровский
.
В 90-е, как и многие кинематографисты, из-за развала страны работал мало. В 1991-м снял альманах «Мёртвые без погребения, или Охота на крыс
». Через год он приступил к работе над экранизацией повести Рэя Брэдбери
«Вино из одуванчиков
», в которой свою первую главную роль сыграл Андрей Новиков
, ставший своеобразной визитной карточкой Апасяна. Съемки картины затянулись на долгие шесть лет, и в 1997-м она все-таки увидела свет. Нулевые для режиссера начались с работы над сериалами «Маросейка, 12
» и «Кобра
», после чего в 2003-м он создал мистическую трагикомедию «Дни ангела». А через два года вышла картина «Граффити», ставшая «лебединой песней» не только талантливого режиссера, но и исполнителей главных ролей Андрея Новикова, Сергея Потапова
и Виктора Перевалова
.
Игоря Карповича не стало 9 августа 2008 года. Он похоронен в Ивантеевке на Невзоровском кладбище. Через два года покинул наш мир Виктор Перевалов, сыгравший Клизю в последней работе мастера. В апреле 2012-го мы потеряли Андрея Новикова. А в июне 2021-го ушел из жизни Сергей Потапов, запомнившийся образом Митяя в «Граффити».
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