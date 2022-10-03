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Исполнилось 70 лет со дня рождения режиссера «Дней ангела» и «Граффити» Игоря Апасяна

3 октября
2022 год

Новости кино >>
3 октября 2022
Сегодня, 3 октября, исполнилось бы 70 лет советскому и российскому режиссеру и сценаристу Игорю Апасяну, подарившему зрителям картины «Морской волк», «Дни ангела» и «Граффити».


Игорь Карпович родился 3 октября 1952 года в Тбилиси. В 1983-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Марлена Хуциева, после чего до 1992-го проработал режиссером на Одесской киностудии. Его творческий путь начался в начале 80-х с короткометражных лент «Утренний поезд» и «Шагреневая кожа». В 1983-м он создал молодежную драму «Прибежище, или Тио-тио-тинкс» и детскую музыкальную сказку «Незнайка с нашего двора», над которой работал совместно с Ириной Тарковской. Далее последовали ленты «Пока не выпал снег», «В одну единственную жизнь», «На своей земле» и популярная экранизация романа Джека Лондона «Морской волк», сценарий к которой написал Валерий Тодоровский.

В 90-е, как и многие кинематографисты, из-за развала страны работал мало. В 1991-м снял альманах «Мёртвые без погребения, или Охота на крыс». Через год он приступил к работе над экранизацией повести Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков», в которой свою первую главную роль сыграл Андрей Новиков, ставший своеобразной визитной карточкой Апасяна. Съемки картины затянулись на долгие шесть лет, и в 1997-м она все-таки увидела свет. Нулевые для режиссера начались с работы над сериалами «Маросейка, 12» и «Кобра», после чего в 2003-м он создал мистическую трагикомедию «Дни ангела». А через два года вышла картина «Граффити», ставшая «лебединой песней» не только талантливого режиссера, но и исполнителей главных ролей Андрея Новикова, Сергея Потапова и Виктора Перевалова.



Игоря Карповича не стало 9 августа 2008 года. Он похоронен в Ивантеевке на Невзоровском кладбище. Через два года покинул наш мир Виктор Перевалов, сыгравший Клизю в последней работе мастера. В апреле 2012-го мы потеряли Андрея Новикова. А в июне 2021-го ушел из жизни Сергей Потапов, запомнившийся образом Митяя в «Граффити».
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фильмы
В одну единственную жизньВино из одуванчиковГраффитиДни ангелаКобраМаросейка, 12Мёртвые без погребения, или Охота на крысМорской ВолкНезнайка с нашего двораПока не выпал снегПрибежище, или Тио-тио-тинкс

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