Шарлотта Генсбур устраивается на работу в эксклюзивном отрывке фильма «Пассажиры ночи»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент драмы «Пассажиры ночи
» режиссёра Микаэля Эра
(«Новая жизнь Аманды
»). В нём главная героиня приходит на собеседование.
Париж, 1980-е годы. Элизабет остается одна с двумя детьми-подростками после того, как муж бросает их и уходит из семьи. Ей приходится устроиться на ночную работу на радио, где она знакомится с юной девушкой Талулой. В Элизабет просыпаются материнские чувства в отношении Талулы и она берет ее под свое крыло.
Главные роли в картине исполнили Шарлотта Генсбур
, Ноэ Абита
, Куито Район Рихтер
, Меган Нортэм
, Тибо Винсон
, Эммануэль Беар
, Лоран Пуатрено
, Дидье Сандр
и другие.
В российский прокат фильм «Пассажиры ночи
» выйдет 6 октября.
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