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Шарлотта Генсбур устраивается на работу в эксклюзивном отрывке фильма «Пассажиры ночи»

3 октября
2022 год

Новости кино >>
3 октября 2022

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент драмы «Пассажиры ночи» режиссёра Микаэля ЭраНовая жизнь Аманды»). В нём главная героиня приходит на собеседование.


Париж, 1980-е годы. Элизабет остается одна с двумя детьми-подростками после того, как муж бросает их и уходит из семьи. Ей приходится устроиться на ночную работу на радио, где она знакомится с юной девушкой Талулой. В Элизабет просыпаются материнские чувства в отношении Талулы и она берет ее под свое крыло.

Шарлотта Генсбур устраивается на работу в эксклюзивном отрывке фильма «Пассажиры ночи»

Главные роли в картине исполнили Шарлотта Генсбур, Ноэ Абита, Куито Район Рихтер, Меган Нортэм, Тибо Винсон, Эммануэль Беар, Лоран Пуатрено, Дидье Сандр и другие.

В российский прокат фильм «Пассажиры ночи» выйдет 6 октября.
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Шарлотта Генсбур устраивается на работу в эксклюзивном отрывке фильма «Пассажиры ночи» фотографии
Шарлотта Генсбур устраивается на работу в эксклюзивном отрывке фильма «Пассажиры ночи» фотографии
Шарлотта Генсбур устраивается на работу в эксклюзивном отрывке фильма «Пассажиры ночи» фотографии
Шарлотта Генсбур устраивается на работу в эксклюзивном отрывке фильма «Пассажиры ночи» фотографии
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