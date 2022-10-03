Шарлотта Генсбур устраивается на работу в эксклюзивном отрывке фильма «Пассажиры ночи»

анонс

Фильм включен в одну из фестивальных программ

Российский триллер Анны Зайцевой «Я иду играть» покажут на фестивале в Остине

В прокате с 20 октября

Бен Фостер похищает Софи Лоу в трейлере «Средневековья»

3 октября

Исполнилось 70 лет со дня рождения режиссера «Дней ангела» и «Граффити» Игоря Апасяна

Мастера не стало в 2008 году