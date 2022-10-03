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Российский триллер Анны Зайцевой «Я иду играть» покажут на фестивале в Остине

3 октября
2022 год

Новости кино >>
3 октября 2022
Остросюжетный триллер Анны Зайцевой «Я иду играть» включен в программу кинофестиваля в Остине, который пройдет с 27 октября по 3 ноября. Картина производства студии «Базелевс» и онлайн-кинотеатра Kion попала в секцию Dark Matters, уточняется на сайте смотра.

Российский триллер Анны Зайцевой «Я иду играть» покажут на фестивале в Остине

Вместе с полнометражным дебютом Зайцевой в этом году в столице Техаса также покажут драму Даррена Аронофски «Кит», фильм «Сэм и Кейт» с Дастином Хоффманом и Сисси Спэйсек и другие работы.

Российский фильм с Анной Потебня, Тимофеем Елецким и Екатериной Стуловой рассказывает о серии загадочных инцидентов с подростками в провинциальном городе. Пытаясь разобраться в причинах исчезновения своей младшей сестры, старшеклассница Дана начинает собственное расследование. В соцсетях сестры она обнаруживает странную группу, состоящие в которой подростки участвуют в загадочной игре. Чтобы найти виновных, Дана вступает в игру и начинает получать от таинственного куратора задания, не выполнив которые, она рискует потерять друзей, родных и собственную жизнь.

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Сценарий триллера стал победителем конкурса проектов в формате скринлайф студии «Базелевс»: действие фильма целиком разворачивается на экране компьютера главной героини. Продюсерами ленты выступили Анна Шалашина, Тимур Бекмамбетов и Игорь Мишин. «Я иду играть» планируется к выходу в российский кинотеатральный прокат, после чего в формате сериала он эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеатре Kion.
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Даррен АронофскиТимур БекмамбетовТимофей ЕлецкийАнна Зайцева (III)Игорь МишинАнна ПотебняСисси СпэйсекЕкатерина СтуловаДастин ХоффманАнна Шалашина
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