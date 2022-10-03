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Состоялась премьера неигрового сериала «Новое общество»

3 октября
2022 год

Новости кино >>
3 октября 2022
Состоялась премьера документального сериала «Новое общество». Первые два эпизода уже доступны в онлайн-кинотеатре Okko, сообщает пресс-служба проекта.



Изменение климата — не миф, а опасная реальность, с которой столкнулся весь мир. От экологии зависит выживание человека как вида. И люди XXI века готовы принять этот вызов. Развитие электротранспорта и переработка мусора, возобновляемые источники энергии и новый взгляд на то, как и сколько мы работаем. Все это — актуальные идеи, которые претворяются в жизнь у нас на глазах.

Из неигрового сериала можно узнать, как своими руками спасти завтрашний день и что для этого делают государства и тысячи неравнодушных людей. В рамках проекта активисты, предприниматели, эксперты и политики рассказывают, чем электромобиль лучше обычной машины, когда люди станут меньше работать и как спасти мир от мусорной катастрофы.

Состоялась премьера неигрового сериала «Новое общество»
фото: пресс-служба проекта

Проект «Новое общество» представляет собой документальный сериал из пяти эпизодов, в котором каждая серия посвящена отдельной проблеме и путям ее решения. Все серии будут опубликованы в Okko, а также в официальных сообществах интернет-издания «Лента.ру» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
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