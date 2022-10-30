Политический триллер «Заговор в Каире» покажут 7 ноября в «Художественном»

Специальный показ политического триллера Тарика Салеха
«Заговор в Каире
» состоится 7 ноября в кинотеатре «Художественный». На российские экраны фильм выйдет 10 ноября, сообщает пресс-служба кинопрокатной компании «Про:взгляд».
По сюжету духовный глава современного мусульманского мира неожиданно умирает. Политические элиты начинают борьбу. Их цель – добиться избрания своего кандидата и получить контроль над религиозными институтами страны. Их методы – шпионаж, шантаж, убийство. Простой сын рыбака Адам невольно становится пешкой в этой безжалостной игре, и у него есть только два варианта: переиграть систему или стать ее жертвой. На минувшем Каннском фестивале «Заговор в Каире» был отмечен призом за лучший сценарий.
На съемки картины Салеха вдохновил средневековый триллер Умберто Эко «Имя розы», действие которого разворачивается в монастыре. «Я подумал, что если перенести эту историю в мусульманские реалии? Реально ли это сделать? Разрешат ли мне ее переиначить? Сопряжено ли это с каким-то риском? Я чувствовал себя как играющий с огнем ребенок. Эта мысль завладела моим разумом, и я уже не мог остановиться. Я не только могу это сделать, я должен это сделать
», – рассказал постановщик.
В числе предыдущих работ режиссера – «Наемник
», «Мир Дикого Запада
», «Рэй Донован
». Снимать «Заговор в Каире» в Египте не представлялось возможным, потому что в 2015 году Тарику Салеху закрыли въезд в страну. Тогда, за три дня до начала съемок «Случая в отеле "Нил Хилтон"
», египетские службы безопасности приказали ему покинуть страну.
«По сравнению с египетскими кинематографистами у меня больше свободы, когда речь идет о том, чтобы показать самые разные грани этой сложной страны, которую, как и любое другое государство, невозможно свести к одной единственной правде
», – добавил Салех.
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