Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Естественный отбор 3
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Политический триллер «Заговор в Каире» покажут 7 ноября в «Художественном»

30 октября
2022 год

Новости кино >>
30 октября 2022

Специальный показ политического триллера Тарика Салеха «Заговор в Каире» состоится 7 ноября в кинотеатре «Художественный». На российские экраны фильм выйдет 10 ноября, сообщает пресс-служба кинопрокатной компании «Про:взгляд».

Политический триллер «Заговор в Каире» покажут 7 ноября в «Художественном»

По сюжету духовный глава современного мусульманского мира неожиданно умирает. Политические элиты начинают борьбу. Их цель – добиться избрания своего кандидата и получить контроль над религиозными институтами страны. Их методы – шпионаж, шантаж, убийство. Простой сын рыбака Адам невольно становится пешкой в этой безжалостной игре, и у него есть только два варианта: переиграть систему или стать ее жертвой. На минувшем Каннском фестивале «Заговор в Каире» был отмечен призом за лучший сценарий.

На съемки картины Салеха вдохновил средневековый триллер Умберто Эко «Имя розы», действие которого разворачивается в монастыре. «Я подумал, что если перенести эту историю в мусульманские реалии? Реально ли это сделать? Разрешат ли мне ее переиначить? Сопряжено ли это с каким-то риском? Я чувствовал себя как играющий с огнем ребенок. Эта мысль завладела моим разумом, и я уже не мог остановиться. Я не только могу это сделать, я должен это сделать», – рассказал постановщик.

Политический триллер «Заговор в Каире» покажут 7 ноября в «Художественном»

В числе предыдущих работ режиссера – «Наемник», «Мир Дикого Запада», «Рэй Донован». Снимать «Заговор в Каире» в Египте не представлялось возможным, потому что в 2015 году Тарику Салеху закрыли въезд в страну. Тогда, за три дня до начала съемок «Случая в отеле "Нил Хилтон"», египетские службы безопасности приказали ему покинуть страну.

«По сравнению с египетскими кинематографистами у меня больше свободы, когда речь идет о том, чтобы показать самые разные грани этой сложной страны, которую, как и любое другое государство, невозможно свести к одной единственной правде», – добавил Салех.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
фильмы
Заговор в КаиреМир Дикого ЗападаНаёмникРэй Донован

анонс

Деконструкция «Загадочная история Бенджамина Баттона»

День рождения >>

Владимир Гуляев
Зинаида Дехтярёва
Сергей Ларин
Ромуальд Макаренко
Елена Медведева
Марина Сахарова
Анатолий Смиранин (III)
Егор Тимцуник
Иван Янковский
Забу Брейтман
Ниа Лонг
Кевин Поллак
Джулиет Стивенсон
Йордис Трибель
Рудольф Форстер
Руперт Френд
все родившиеся 30 октября >>

Афиша кино >>

Женщины на грани нервного срыва
драма, комедия
Испания, 1988
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Чрезвычайная ситуация
боевик, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2021
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
Под облаками
драма, комедия
Бельгия, Франция, 2021
Святитель
биография, исторический фильм
Россия, 2020
90 футов от дома
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
В эфире
триллер
США, Франция, 2022
Золотые соседи
драма
Россия, 2022
Любовники
комедия
Россия, 2022
Ностальгия
драма
Италия, Франция, 2022
Пётр I. Последний царь и первый император
исторический фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram