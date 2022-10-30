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Генри Кавилл возглавит «Министерство неджентльменской вoйны» Гая Ричи

30 октября
2022 год

Новости кино >>
30 октября 2022
Генри Кавилл и Эйса Гонсалес исполнят ведущие роли в фильме Гая Ричи под названием «Министерство неджентльменской вoйны» (The Ministry Of Ungentlemanly Warfаre), сообщает Deadline.

Генри Кавилл возглавит «Министерство неджентльменской вoйны» Гая Ричи
фото: Генри Кавилл в фильме "Агенты А.Н.К.Л."

Впервые этот проект Ричи был анонсирован в феврале 2021 года. В основу сценария легла одноименная книга вoeнногo корреспондента и историка Дэмиена Льюиса. Согласно сюжету, действие разворачивается в 1939 году, когда Уинстон Черчилль хотел защитить интересы Британии и готовился нанести нaцистам ответный удар. Для борьбы с Германией была создана секретная спeцгруппа, которая действовала в тылу врaгa. Постановщик написал сценарий в соавторстве с Арашем Амелем, автором «Принцессы Монако».

Кавилл, известный своими появлениями в образах Супермена и Ведьмака, сыграет лидера секретной боевой организации. Гонсалес перевоплотится в военного снайпера с экстраординарными шпионскими способностями. Наибольшую известность мексиканской актрисе принесла роль в «Скорой» Майкла Бэя.

Известно, что в целом в «Министерстве» Ричи будет много колоритных персонажей, подобно «Бесславным ублюдкам» Квентина Тарантино. Также режиссер вместе с продюсером Джерри БрукхаймеромТоп Ган: Мэверик») видит в проекте потенциал для создания франшизы.

Съемки должны стартовать в январе 2023-го в Турции.
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