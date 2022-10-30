Генри Кавилл возглавит «Министерство неджентльменской вoйны» Гая Ричи

Впервые этот проект Ричи был анонсирован в феврале 2021 года. В основу сценария легла одноименная книга вoeнногo корреспондента и историка Дэмиена Льюиса. Согласно сюжету, действие разворачивается в 1939 году, когда Уинстон Черчилль хотел защитить интересы Британии и готовился нанести нaцистам ответный удар. Для борьбы с Германией была создана секретная спeцгруппа, которая действовала в тылу врaгa. Постановщик написал сценарий в соавторстве с Арашем Амелем, автором «Принцессы Монако».
Кавилл, известный своими появлениями в образах Супермена и Ведьмака, сыграет лидера секретной боевой организации. Гонсалес перевоплотится в военного снайпера с экстраординарными шпионскими способностями. Наибольшую известность мексиканской актрисе принесла роль в «Скорой» Майкла Бэя.
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