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Звезда «Сияния» Шелли Дюваль вернется в кино спустя 20 лет перерыва

30 октября
2022 год

Новости кино >>
30 октября 2022
Американская актриса Шелли Дюваль вернется в кино спустя 20 лет перерыва. Звезда «Сияния» присоединилась к актерскому составу инди-хоррора Скотта Голдберга «Лесные холмы» (The Forest Hills), сообщает Deadline.

Звезда «Сияния» Шелли Дюваль вернется в кино спустя 20 лет перерыва
фото: hollywoodreporter.com

В центре сюжета — психически и эмоционально неуравновешенный Рико (Чико Мендес), которого мучают кошмарные видения после травмы головы во время кемпинга в горах. Дюваль сыграет его мать.

За время своей карьеры Шелли Дюваль поработала со множеством режиссеров — от Вуди Аллена до Терри Гиллиама и Стивена Содерберга. Она была отмечена призом Каннского кинофестиваля за ленту Роберта Олтмана «Три женщины». Ее последнем появлением на экране стала роль в комедии 2002 года «Манна небесная». В 2016 году актриса рассказала, что у нее проблемы с психическим здоровьем.
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