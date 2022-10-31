Джеффу Голдблюму грозит превращение в Волшебника из страны Оз

Джефф Голдблюм
в случае успешных переговоров со студией Universal Pictures может перевоплотиться в Волшебника из страны Оз в киноадаптации бродвейского мюзикла Стивена Шварца «Злая
», уверяет Variety
.
В ноябре 2021 года стало известно, что картину возглавят Ариана Гранде
и Синтия Эриво
. Первая сыграет добрую ведьму Глинду, а вторая — злую зеленокожую Эльфабу. Режиссером назначен Джон М. Чу
. Фильм, поделенный на две части, выйдет в 2024-м и 2025-м.
Оригинальный мюзикл был поставлен в 2003-м и все эти годы с успехом идет на Бродвее. В основе его сюжета — роман Грегори Магвайера «Злая: Жизнь и приключения Злой Западной Ведьмы». Повествование ведется от лица двух ведьм из страны Оз, которые противостоят тирану Волшебнику и соперничают друг с другом в борьбе за возлюбленного.
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