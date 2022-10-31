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Джеффу Голдблюму грозит превращение в Волшебника из страны Оз

31 октября
2022 год

Новости кино >>
31 октября 2022

Джефф Голдблюм в случае успешных переговоров со студией Universal Pictures может перевоплотиться в Волшебника из страны Оз в киноадаптации бродвейского мюзикла Стивена Шварца «Злая», уверяет Variety.

Джеффу Голдблюму грозит превращение в Волшебника из страны Оз
фото: joblo.com

В ноябре 2021 года стало известно, что картину возглавят Ариана Гранде и Синтия Эриво. Первая сыграет добрую ведьму Глинду, а вторая — злую зеленокожую Эльфабу. Режиссером назначен Джон М. Чу. Фильм, поделенный на две части, выйдет в 2024-м и 2025-м.

Оригинальный мюзикл был поставлен в 2003-м и все эти годы с успехом идет на Бродвее. В основе его сюжета — роман Грегори Магвайера «Злая: Жизнь и приключения Злой Западной Ведьмы». Повествование ведется от лица двух ведьм из страны Оз, которые противостоят тирану Волшебнику и соперничают друг с другом в борьбе за возлюбленного.
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№ 2
Дмитрий А. Мишин   31.10.2022 - 13:14
это круто, что джеффа пытаются взять. если это мюзикл, то приглашение гранде понятно, а если нет, то какого лешого она там будет делать. она певица, а не актриса. читать далее>>
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