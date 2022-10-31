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«Dомашний» покажет мини-сериалы с Ириной Жёлтиковой, Константином Соловьёвым и Анжеликой Маркеловой

31 октября
2022 год

Новости кино >>
31 октября 2022

Мелодрама Виталия Бабенко «По ту сторону солнца» с Ириной Жёлтиковой и Родионом Галюченко в главных ролях 14 ноября в 19:00 откроет на «Dомашнем» премьерную линейку «Сказочные мелодрамы», сообщает пресс-служба канала.

«По ту сторону солнца»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету мини-сериала «умницы-красавицы» Аня и Катя выросли в небольшом прибрежном городке. Катя познакомилась с бизнесменом из Москвы, приняла его предложение выйти замуж и уехала в столицу. Аня, пережив предательство жениха и семейную трагедию, ушла с головой в работу. Спустя два года Катя узнала о проблемах подруги и пригласила ее пожить у себя. В родном городке Аню ничего не держит – мама умерла, отец поспешно женился вновь, а новый знакомый Игорь, в которого она влюблена, неожиданно пропал. Переехав в столицу, Аня попадает в самое сердце интриг и опасных событий.

Компанию вышеназванным составят Татьяна Селивёрстова, Иван Ратников, Пётр Романов, Татьяна Яковенко и другие актеры.

«Несколько дней из жизни доктора Калистратовой»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Следующей премьерой — 15 ноября в 19:00 — станет четырехсерийная мелодрама Виталия Бабенко «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой» с Алиной Мазненковой, Константином Соловьёвым и Алексеем Вакуловым.

Сериал поведает о честной и преданной профессии врача-гинеколога Анне Калистратовой, которую знает весь город. Она работает в больнице и дарит женщинам возможность стать матерью, но сама бездетна и не замужем. Однажды ей в кабинет подбрасывают младенца с запиской «доктору Калистратовой». Увидев отчество малышки, Анна понимает, что отец девочки – ее бывший муж, местонахождение которого неизвестно. Она решает оставить ребенка себе и начинает поиски Вадима, не подозревая, куда они ее заведут. Помочь ей вызывается бывший спортсмен Василий, он готов на все ради Анны и явно к ней неравнодушен, но все мысли доктора Калистратовой занимает ребенок и его пропавший отец.

«Горький мёд…»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Продолжит линейку «Сказочных мелодрам» 17 ноября в 19:00 «Горький мёд…» Сергея Быстрицкого. Главные роли в картине исполнили Лика Маркелова и Антон Денисенко.

Главная героиня мини-сериала Ася живет с дедушкой на окраине небольшого города в поселке «Медовый», дед разводит пчел, а она работает воспитательницей в детском саду. В красивую и веселую Асю влюблен сосед Сергей, она избегает встреч, но его знаки внимания становятся слишком назойливыми, а порой и опасными. Спасает девушку случайный прохожий Борис, красивый, галантный, совершенно не похожий на мужчин, которые ее окружают девушку. Ася влюбляется, однако впоследствии выясняется, что Борис приехал в поселок неслучайно и более того, у него есть невеста, которая не собирается отпускать своего жениха.

«Найди меня, счастье»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Завершит неделю премьер 18 ноября в 19:00 мелодрама Евгения Татарова «Найди меня, счастье». В главных ролях – Анастасия Сорокина и Владимир Курцеба.

По сюжету Женя мечтает найти мужчину своей мечты, но сейчас ей совсем не до этого – ее доверчивая мама стала жертвой мошенников и практически потеряла свой дом. Чтобы мать не оказалась на улице, риелторы требуют «откупные». Сумма для Жени оказалась неподъемной, но помог случай – она познакомилась с владельцем крупного холдинга Иваном Кирилловым, который предложил решить ее проблему, но с одним условием: ему необходимо срочно жениться, иначе бывшая жена отсудит дочь, а впоследствии и вовсе отберет многомиллионный бизнес. И речь идет не просто о печати в паспорте – фиктивный брак должен выглядеть абсолютно правдоподобно.
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