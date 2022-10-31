«Dомашний» покажет мини-сериалы с Ириной Жёлтиковой, Константином Соловьёвым и Анжеликой Маркеловой

По сюжету мини-сериала «умницы-красавицы» Аня и Катя выросли в небольшом прибрежном городке. Катя познакомилась с бизнесменом из Москвы, приняла его предложение выйти замуж и уехала в столицу. Аня, пережив предательство жениха и семейную трагедию, ушла с головой в работу. Спустя два года Катя узнала о проблемах подруги и пригласила ее пожить у себя. В родном городке Аню ничего не держит – мама умерла, отец поспешно женился вновь, а новый знакомый Игорь, в которого она влюблена, неожиданно пропал. Переехав в столицу, Аня попадает в самое сердце интриг и опасных событий.
Сериал поведает о честной и преданной профессии врача-гинеколога Анне Калистратовой, которую знает весь город. Она работает в больнице и дарит женщинам возможность стать матерью, но сама бездетна и не замужем. Однажды ей в кабинет подбрасывают младенца с запиской «доктору Калистратовой». Увидев отчество малышки, Анна понимает, что отец девочки – ее бывший муж, местонахождение которого неизвестно. Она решает оставить ребенка себе и начинает поиски Вадима, не подозревая, куда они ее заведут. Помочь ей вызывается бывший спортсмен Василий, он готов на все ради Анны и явно к ней неравнодушен, но все мысли доктора Калистратовой занимает ребенок и его пропавший отец.
Главная героиня мини-сериала Ася живет с дедушкой на окраине небольшого города в поселке «Медовый», дед разводит пчел, а она работает воспитательницей в детском саду. В красивую и веселую Асю влюблен сосед Сергей, она избегает встреч, но его знаки внимания становятся слишком назойливыми, а порой и опасными. Спасает девушку случайный прохожий Борис, красивый, галантный, совершенно не похожий на мужчин, которые ее окружают девушку. Ася влюбляется, однако впоследствии выясняется, что Борис приехал в поселок неслучайно и более того, у него есть невеста, которая не собирается отпускать своего жениха.
По сюжету Женя мечтает найти мужчину своей мечты, но сейчас ей совсем не до этого – ее доверчивая мама стала жертвой мошенников и практически потеряла свой дом. Чтобы мать не оказалась на улице, риелторы требуют «откупные». Сумма для Жени оказалась неподъемной, но помог случай – она познакомилась с владельцем крупного холдинга Иваном Кирилловым, который предложил решить ее проблему, но с одним условием: ему необходимо срочно жениться, иначе бывшая жена отсудит дочь, а впоследствии и вовсе отберет многомиллионный бизнес. И речь идет не просто о печати в паспорте – фиктивный брак должен выглядеть абсолютно правдоподобно.
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