Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Снаряды для девочки» Антона Мамыкина откроют телеграм-выставку российских короткометражек

31 октября
2022 год

Новости кино >>
31 октября 2022

Онлайн-премьера «Снарядов для девочки» Антона Мамыкина откроет 31 октября в телеграм-канале «Русское кино в топе» выставку отечественных короткометражных фильмов. Об этом сообщает пресс-служба акции.

«Снаряды для девочки» рассказывают о юной беглянке, которая скрывается от войны в бродячей цирковой труппе. Ранее фильм был признан лучшей короткометражной работой на 19-м фестивале кино и театра «Амурская осень».

«Снаряды для девочки» Антона Мамыкина откроют телеграм-выставку российских короткометражек

Акция для авторов короткометражного кино в индустриальном телеграм-канале о новостях российского кинематографа продлится с 31 октября по 6 ноября. Каждый день в онлайн-формате будет проходить отбор и показ лучших короткометражных работ, присланных для участия в телеграм-выставке. На нее могут присылать свои фильмы начинающие или уже заслуженные авторы. Отобранные работы получат фирменную рецензию, реакцию от подписчиков и продвижение через публикации в канале и паблике «Русское кино в топе».

Выставка в телеграм-формате проводится уже во второй раз. Пилотная версия прошла летом этого года. На ней были представлено более 30 короткометражных лент. В финале работы судило звездное жюри из режиссеров, включая Александра Ханта, Василису Кузьмину и Михаила Бородина. В этот раз участников также ждут сюрпризы.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Гран-при 19-го фестиваля «Амурская осень» удостоен «Райцентр» Натальи Назаровой
персоны
Михаил БородинВасилиса КузьминаАнтон МамыкинАлександр Хант
фильмы
Снаряды для девочки

анонс

Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»

Скорбим

Николай Дунаев
30 октября ушёл из жизни актёр Николай Дунаев.
Евгений Калашник
29 октября ушёл из жизни актёр Евгений Калашник.
Юрий Екимов
21 октября ушёл из жизни актёр Юрий Екимов.

День рождения >>

Анатолий Азо
Александр Арсентьев
Ольга Берёзкина
Инна Капинос
Убайдулло Омон
Анатолий Папанов
Раиса Рязанова
Анастасия Сметанина
Артём Фадеев
Ли Грант
Джон Кэнди
Дермот Малруни
Ким Росси Стюарт
Бад Спенсер
Джастин Чатуин
Роб Шнайдер
все родившиеся 31 октября >>

Афиша кино >>

Женщины на грани нервного срыва
драма, комедия
Испания, 1988
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Чрезвычайная ситуация
боевик, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2021
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
Под облаками
драма, комедия
Бельгия, Франция, 2021
Святитель
биография, исторический фильм
Россия, 2020
90 футов от дома
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
В эфире
триллер
США, Франция, 2022
Золотые соседи
драма
Россия, 2022
Любовники
комедия
Россия, 2022
Ностальгия
драма
Италия, Франция, 2022
Пётр I. Последний царь и первый император
исторический фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram