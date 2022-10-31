«Снаряды для девочки» Антона Мамыкина откроют телеграм-выставку российских короткометражек

Онлайн-премьера «Снарядов для девочки
» Антона Мамыкина
откроет 31 октября в телеграм-канале «Русское кино в топе
» выставку отечественных короткометражных фильмов. Об этом сообщает пресс-служба акции.
«Снаряды для девочки» рассказывают о юной беглянке, которая скрывается от войны в бродячей цирковой труппе. Ранее фильм был признан лучшей короткометражной работой на 19-м фестивале кино и театра «Амурская осень».
Акция для авторов короткометражного кино в индустриальном телеграм-канале о новостях российского кинематографа продлится с 31 октября по 6 ноября. Каждый день в онлайн-формате будет проходить отбор и показ лучших короткометражных работ, присланных для участия
в телеграм-выставке. На нее могут присылать свои фильмы начинающие или уже заслуженные авторы. Отобранные работы получат фирменную рецензию, реакцию от подписчиков и продвижение через публикации в канале и паблике «Русское кино в топе».
Выставка в телеграм-формате проводится уже во второй раз. Пилотная версия прошла летом этого года. На ней были представлено более 30 короткометражных лент. В финале работы судило звездное жюри из режиссеров, включая Александра Ханта
, Василису Кузьмину
и Михаила Бородина
. В этот раз участников также ждут сюрпризы.
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