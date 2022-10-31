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Эмилия Кларк станет женой Оскара Уайльда

31 октября
2022 год

Новости кино >>
31 октября 2022
Эмилии Кларк досталась главная роль в исторической драме Софи Хайд «Идеальная жена» (An Ideal Wife). Согласно Variety, актриса предстанет в образе жены Оскара Уайльда — ирландской писательницы-феминистки Констанс Ллойд.

Эмилия Кларк станет женой Оскара Уайльда
фото: shethepeople.tv

Фильм прольет свет на жизнь Ллойд, принимавшей участие в движении за реформу одежды, радевшем за право женщин удобно одеваться, а не носить удушающие викторианские платья той эпохи. Активистка вышла замуж за поэта и драматурга в 1884 году, и у пары родилось двое сыновей. После тюремного заключения супруга она переехала в Швейцарию с детьми и дистанцировалась от него. Констанс Ллойд скончалась в 1898-м.

Кто сыграет знаменитого писателя, пока информации нет.
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