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Звезда «Анны» Саша Лусс сыграет в геймерском боевике

31 октября
2022 год

Новости кино >>
31 октября 2022
Российская модель и актриса Саша Лусс подписалась на главную роль в геймерском экшн-триллере Джеймса Кроука «Задержка» (Latency), уверяет Deadline.

Звезда «Анны» Саша Лусс сыграет в геймерском боевике
фото: vogue.com

Это история профессиональной геймерши Ханы, страдающей острой агорафобией. Когда она получает новое устройство для улучшения игровых навыков, интерпретирующее активность мозга, героиня начинает задаваться вопросом, читает ли устройство ее мысли или теперь на самом деле контролирует их.

Еще одна ключевая роль закреплена за Алексис Рен. Кроук, ранее работавший художником-постановщиком, снимет фильм по собственному сценарию. Съемки стартуют 21 ноября в таиландском Бангкоке.
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