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«Мое первое аниме»: «Наруто» празднует 20-летие (десятиминутным роликом!)

4 октября
2022 год

Новости кино >>
4 октября 2022
Невероятно, но «Наруто» — уже 20 лет! 3 октября 2002 года первый эпизод легендарного аниме появился на японском телевидении. В честь такого знаменательного события студия PierrotТокийский гуль», «Блич») выложила десятиминутный ролик «Путь Наруто». Также запустился сайт, где собрана вся самая свежая информация о знаковом сёнэне (его регулярно пополняют).


Адаптация одноименной манги Масаси Касимото рассказывает о подростке-синоби Наруто Удзумаки, в теле которого запечатан демон Девятихвостый лис. Чтобы побороть недоверие и враждебность односельчан, обаятельный парнишка отстаивает идеалы и стремится стать самым сильным воином на деревне.

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Аниме продержалось семь сезонов (до 2007 года), попутно породив многосерийный сиквел, восемь OVA, 11 полнометражных фильмов и два продолжения под вывеской «Боруто» (в бездну видеоигр и мерча даже заглядывать страшно). Несмотря на почтительный возраст, «Наруто» и сегодня остается одной из наиболее значимых сёнэн-франшиз, регулярно обновляя обширную фан-базу.

«Мое первое аниме»: «Наруто» празднует 20-летие (десятиминутным роликом!)

Кстати, на сайте для чтения манги Shonen Jump+ опубликовали анонсы на октябрь. Среди них — две новые истории во вселенной «Наруто», которые стартуют 23 и 29 октября соответственно.
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БличБоруто: Новое поколение НарутоНарутоТокийский гуль

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«Мое первое аниме»: «Наруто» празднует 20-летие (десятиминутным роликом!) фотографии
«Мое первое аниме»: «Наруто» празднует 20-летие (десятиминутным роликом!) фотографии
«Мое первое аниме»: «Наруто» празднует 20-летие (десятиминутным роликом!) фотографии
«Мое первое аниме»: «Наруто» празднует 20-летие (десятиминутным роликом!) фотографии
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