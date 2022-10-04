Радиоведущий Мэл Гибсон спасает семью и коллег в трейлере фильма «В эфире»

В сети появился трейлер триллера «В эфире»
режиссёра Ромуальда Буланже
. Фильм снят по мотивам короткометражки Talk, которая удостоилась 28 наград на международных кинофестивалях.
Эксцентричный радио-диджей принимает очередной звонок в студию от слушателя, не подозревая, что этот разговор затянется на всю ночь. Неизвестный угрожает убить всю семью шоумена в прямом эфире. Чтобы спасти близких, радиоведущему предстоит сыграть в игру на выживание: герою придется раскрыть свои самые грязные тайны многомиллионной аудитории. Единственный способ победить в этом противостоянии – выяснить личность преступника. У этой дуэли есть одно правило: не прерывать эфир. Ведь шоу должно продолжаться!
Главные роли в картине сыграли Мэл Гибсон
, Кевин Диллон
, Уильям Моусли
, Джон Робинсон
, Энрике Арсе
, Надя Фарес
и Кароль Вейерс
.
В российский прокат лента «В эфире»
выйдет 3 ноября.
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