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Радиоведущий Мэл Гибсон спасает семью и коллег в трейлере фильма «В эфире»

4 октября
2022 год

Новости кино >>
4 октября 2022
В сети появился трейлер триллера «В эфире» режиссёра Ромуальда Буланже. Фильм снят по мотивам короткометражки Talk, которая удостоилась 28 наград на международных кинофестивалях.


Эксцентричный радио-диджей принимает очередной звонок в студию от слушателя, не подозревая, что этот разговор затянется на всю ночь. Неизвестный угрожает убить всю семью шоумена в прямом эфире. Чтобы спасти близких, радиоведущему предстоит сыграть в игру на выживание: герою придется раскрыть свои самые грязные тайны многомиллионной аудитории. Единственный способ победить в этом противостоянии – выяснить личность преступника. У этой дуэли есть одно правило: не прерывать эфир. Ведь шоу должно продолжаться!

Радиоведущий Мэл Гибсон спасает семью и коллег в трейлере фильма «В эфире»

Главные роли в картине сыграли Мэл Гибсон, Кевин Диллон, Уильям Моусли, Джон Робинсон, Энрике Арсе, Надя Фарес и Кароль Вейерс.

В российский прокат лента «В эфире» выйдет 3 ноября.
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Радиоведущий Мэл Гибсон спасает семью и коллег в трейлере фильма «В эфире» фотографии
Радиоведущий Мэл Гибсон спасает семью и коллег в трейлере фильма «В эфире» фотографии
Радиоведущий Мэл Гибсон спасает семью и коллег в трейлере фильма «В эфире» фотографии
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