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Жан Дюжарден ищет террористов в трейлере фильма «Шрамы Парижа»

4 октября
2022 год

Новости кино >>
4 октября 2022

В сети появился локализованный трейлер детективной драмы «Шрамы Парижа» режиссёра Седрика ЖименезаСеверный бастион»).


В ноябре 2015 года Париж пережил самые страшные теракты в своей истории. Жертвами тщательно спланированных актов насилия стали почти 400 человек. Но на этом преступники не собираются останавливаться. Чтобы предотвратить будущие угрозы, двум агентам придется провести одно из самых крупных расследований в истории Старого Света и помешать преступникам нанести новый удар. Теперь в опасности не только Франция, но и вся Европа.

«Эта тема очень важна для всех, поэтому никто не может быть к ней равнодушен, — считает режиссёр Седрик Жименез. — У меня были сомнения по поводу участия в данном проекте, но в то же время невозможно было не прочесть сценарий, который оказался неподражаемым. Ознакомившись с сюжетом, я полностью убедился, что такой фильм должен существовать! Меня поразило то, что у этой истории уникальный и непредсказуемый ракурс».

Жан Дюжарден ищет террористов в трейлере фильма «Шрамы Парижа»

Главные роли в ленте исполнили Жан Дюжарден, Анаис Демустье, Сандрин Киберлен, Жереми Ренье, Лина Кудри, Седрик Кан, Софьян Камм, Сами Утабали, Стефан Бак, Рафаэль Кенар, Марина Вакт, Жереми Лопес, Софи Каттани и другие.

Впервые картина была представлена вне конкурса на Каннском кинофестивале в 2022 году. В российский прокат фильм «Шрамы Парижа» выйдет 27 октября.
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Жан Дюжарден ищет террористов в трейлере фильма «Шрамы Парижа» фотографии
Жан Дюжарден ищет террористов в трейлере фильма «Шрамы Парижа» фотографии
Жан Дюжарден ищет террористов в трейлере фильма «Шрамы Парижа» фотографии
Жан Дюжарден ищет террористов в трейлере фильма «Шрамы Парижа» фотографии
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