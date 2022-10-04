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Анна Попова займет должность капитана полиции в детективе «Пазл»

4 октября
2022 год

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4 октября 2022

В Москве завершились съемки детективного сериала «Пазл» с Анной Поповой в роли капитана полиции, которая решается бросить вызов всесильной системе правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба KITSTUDIO, которая занимается производством проекта для телеканала НТВ.

Анна Попова займет должность капитана полиции в детективе «Пазл»
фото: Пресс-служба KITSTUDIO

По сюжету в ходе расследования убийства своего начальника капитан Евгения Фирсова сталкивается с обратной стороной системы. Лучший в своем отделе следователь, она выходит на след крупнейшей преступной организации внутри ОБЭП, но оказывается бессильна перед хаосом и беспринципностью. Расследуя серию заказных убийств сотрудников МВД, Фирсова не идет на компромиссы и оказывается в эпицентре противодействия двух силовых структур. Под угрозу попадает не только ее карьера, но и жизнь.

«Сложнее всего было верно распределить эмоциональные акценты. В этой истории нет однозначно плохих и хороших персонажей, везде есть «второе дно». Я думаю, зрителю будет интересно наблюдать за развитием каждого героя, за их отношениями, иногда абсолютно бытовыми, которые напрямую пересекаются с работой и сюжетными поворотами», — отметила Анна Попова.

В актерский состав также вошли Михаил Горевой, Агриппина Стеклова, Иван Агапов, Евгений Токарев, Артем Осипов, Ольга Кузьмина. Проект поставил Александр Зачиняев, для которого «Пазл» стал сериальным режиссерским дебютом.
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