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Елена Лядова и Максим Лагашкин снимут хоум-видео в драмеди «Неличная жизнь»

4 октября
2022 год

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4 октября 2022

17 октября на ТНТ состоится премьера драмеди «Неличная жизнь» о семье, которая вынуждена снимать хоум-видео, чтобы отдать долги. В главных ролях — Елена Лядова, Максим Лагашкин и Алексей Серебряков, сообщает пресс-служба телеканала.

Елена Лядова и Максим Лагашкин снимут хоум-видео в драмеди «Неличная жизнь»
фото: Пресс-служба ТНТ

По сюжету обычная провинциальная семья ютится в маленькой квартире с коврами на стенах. Глава семейства вынужден на всем экономить, чтобы прокормить жену, сына и племянника, поэтому появление «Майбаха» у ближайшего родственника – это событие из ряда вон выходящее. Однако праведное желание подвезти родных на автомобиле премиум-класса ничем хорошим не заканчивается: авто оказывается в реке, а горе-семейка – в долгу у главного городского бандита, которого побаивается даже местная полиция. Теперь главным героям нужно как-то заработать 50 миллионов рублей за месяц. И тут им в голову приходит гениальная идея: снимать ролики для порносайта, который обещает 20 тысяч евро за самое популярное видео. И чтобы попасть в топ, придется проявить изобретательность.

Елена Лядова и Максим Лагашкин снимут хоум-видео в драмеди «Неличная жизнь»
фото: Пресс-служба ТНТ

В актерском составе сериала также Аскар Нигамедзянов, Антон Филипенко, Любовь Толкалина и Таисия Вилкова. «Неличная жизнь» стала режиссерским дебютом для сценариста «Жуков» Максима Пешкова.
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