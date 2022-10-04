Елена Лядова и Максим Лагашкин снимут хоум-видео в драмеди «Неличная жизнь»

По сюжету обычная провинциальная семья ютится в маленькой квартире с коврами на стенах. Глава семейства вынужден на всем экономить, чтобы прокормить жену, сына и племянника, поэтому появление «Майбаха» у ближайшего родственника – это событие из ряда вон выходящее. Однако праведное желание подвезти родных на автомобиле премиум-класса ничем хорошим не заканчивается: авто оказывается в реке, а горе-семейка – в долгу у главного городского бандита, которого побаивается даже местная полиция. Теперь главным героям нужно как-то заработать 50 миллионов рублей за месяц. И тут им в голову приходит гениальная идея: снимать ролики для порносайта, который обещает 20 тысяч евро за самое популярное видео. И чтобы попасть в топ, придется проявить изобретательность.
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