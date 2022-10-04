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Артем Быстров и Светлана Ходченкова окажутся во вселенной Кира Булычева

4 октября
2022 год

Новости кино >>
4 октября 2022
Артем Быстров, Светлана Ходченкова и Максим Лагашкин исполнят главные роли в сериале «Очевидное невероятное» по мотивам серии рассказов Кира Булычева «Великий гусляр». О старте съемок сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, который занимается производством проекта совместно с кинокомпанией «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова.

Артем Быстров и Светлана Ходченкова окажутся во вселенной Кира Булычева
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Самый заурядный на первый взгляд провинциальный город Великий Гусляр – на самом деле представляет уникальную точку на планете Земля, где открыта связь с параллельными мирами и цивилизациями других планет. Путешествия во времени, телепортация, говорящие животные и парковка летающих тарелок для местных жителей – самое обычное дело. Гуслярцы так привыкли к ним, что практически не замечают.

Размеренная жизнь города меняется, когда в него приезжает новый мэр – Эдуард Белинский (Лагашкин). Когда-то в юности он уехал учиться и делать карьеру в Москву, и теперь вернулся с твёрдым намерением рассказать всему миру о чудесах Гусляра и превратить его в туристический центр. Вот только гуслярцы совсем не готовы превращать свой уютный городок в аттракцион. Планам Мэра берется помешать Тимофей Молодцов (Быстров) – глава единственного ТСЖ Великого Гусляра. Он убеждает Белинского, что чудес больше нет, и объединяет жителей города в борьбе за сохранение аномалий в тайне. Задачу Тимофея осложняет то, что из ряда вон выходящие события происходят в Гусляре каждый день.

Артем Быстров и Светлана Ходченкова окажутся во вселенной Кира Булычева
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В сериале также примут участие Павел Любимцев, Илья Виногорский, Александр Нестеров, Григорий Верник, Екатерина Кабак и Алиса Лазовская. Режиссером фантастической комедии выступает Александр Войтинский, работавший над «Призраком» и «Черной молнией».

Съемки сериала «Очевидное невероятное» продлятся до конца года. Премьера в Okko запланирована на 2023-й.
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Петр АнуровКир БулычёвАртём БыстровГригорий ВерникИлья ВиногорскийАлександр ВойтинскийЕкатерина КабакМаксим ЛагашкинАлиса ЛозовскаяПавел ЛюбимцевАлександр Нестеров (II)Светлана ХодченковаДанила Шарапов
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