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Опасный рейс: неизвестный вирус убивает пассажиров самолёта в трейлере фильма «Чрезвычайная ситуация»

5 октября
2022 год

Новости кино >>
5 октября 2022

В сети появился трейлер фильма-катастрофы «Чрезвычайная ситуация» режиссёра Хана Джэ РимаЧитающий лица»).


На борту забитого до отказа авиалайнера, совершающего рейс на Гавайи, таинственно погибает один из пассажиров. Вскоре воздушное судно охватывает хаос: все больше людей оказываются поражены неизвестной болезнью. Оперативный штаб объявляет чрезвычайную ситуацию и пытается добиться посадки, но аэропорты не принимают зараженный рейс. Горючее на исходе, и теперь обреченный самолет может спасти лишь чудо...

Опасный рейс: неизвестный вирус убивает пассажиров самолёта в трейлере фильма «Чрезвычайная ситуация»

Главные роли в картине исполнили Сон Кан Хо, Ли Бён Хон, До Ён Чон, Им Щи Ван, Ким Со Джин, Хэ Джун Пак, Ким Нам Гиль и другие.

В российский прокат «Чрезвычайная ситуация» выйдет 3 ноября.
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№ 1
Lusia Happy   5.10.2022 - 11:34
так ну типично достаточно, по-моему про такое уже снимали. но все равно интересно такое посмотреть в азиатском стиле. читать далее>>
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Чрезвычайная ситуация

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Опасный рейс: неизвестный вирус убивает пассажиров самолёта в трейлере фильма «Чрезвычайная ситуация» фотографии
Опасный рейс: неизвестный вирус убивает пассажиров самолёта в трейлере фильма «Чрезвычайная ситуация» фотографии
Опасный рейс: неизвестный вирус убивает пассажиров самолёта в трейлере фильма «Чрезвычайная ситуация» фотографии
Опасный рейс: неизвестный вирус убивает пассажиров самолёта в трейлере фильма «Чрезвычайная ситуация» фотографии
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