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Юлия Снигирь, Александра Ребенок и Юлия Александрова снимаются в «Кеше» Константина Богомолова

5 октября
2022 год

Новости кино >>
5 октября 2022
Константин Богомолов приступил к съемкам оригинального сериала «Кеша» совместного производства онлайн-кинотеатра Kion и киностудии «Мармот-фильм». Согласно пресс-службе компании «МТС», генеральными продюсерами ироничной драмы выступают Валерий Тодоровский и Игорь Мишин, а сценарий написала Анна Козлова. Богомолов сам сыграет главную роль — Иннокентия, не умеющего расставаться с женщинами. Компанию режиссеру составят Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина и Игорь Верник. Сериал будет эксклюзивно доступен зрителям онлайн-кинотеатра Kion в 2023 году.

Юлия Снигирь, Александра Ребенок и Юлия Александрова снимаются в «Кеше» Константина Богомолова
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам Константина Богомолова, «сценарий написан абсолютно живым языком, и в нем прекрасным образом совмещаются драматизм и юмор, лиричность и определенная циничность, точнее – беспощадность, которая не отменяет сочувствие. Это история с прекрасными ролями для прекрасных артистов и так складывается проект, что в нем собирается замечательная команда, это сливки русского кино на сегодняшний день. И в воронку этого процесса команда погружается с удовольствием, с надеждой на прекрасный результат, с предощущением наслаждения. А удовольствие от процесса, как мне кажется, и есть залог хорошего итога. Уверен, что наши эмоции зритель почувствует и получит свое – зрительское — удовольствие от просмотра этой мелодрамы».

Зрителей ожидает история харизматика и успешного архитектора Иннокентия Мельникова, или просто Кеши, за плечами которого три брака. Он остается, невзирая на разводы, главным человеком в жизни своих женщин — Лены (Ребенок), Юли (Александрова) и Вари (Снигирь). Кеша не просто продолжает их активно поддерживать и плотно с ними общаться, но и тайно время от времени поддерживает сексуальную связь. Но этот, казалось бы, такой удобный для всех симбиоз начинает рушиться после того, как Кеша заводит еще одну любовницу — Аллу (Перелыгина). И женщин Кеши потрясает даже не столько то, что ни одна из них не является и никогда не будет для него единственной, сколько то, что его новая избранница совсем из другого «круга». Оскорбленные таким демаршем Кеши, они в шутку предлагают избавиться от него. Но в каждой шутке есть только доля шутки.

Юлия Снигирь, Александра Ребенок и Юлия Александрова снимаются в «Кеше» Константина Богомолова
фото: пресс-служба компании «МТС»

Юлия Снигирь «про этот сценарий слышала давно — над ним работали очень талантливые люди. Я и мечтать не смела, что мне предложат там сниматься. Это новый жанр для меня и новый характер. История достаточно универсальная - про мужчин и женщин, про игры, в которые играют люди, про добро и зло, про жизнь и смерть, про нравственность и безнравственность. Про много чего. И все с юмором. Ну а про режиссера Костю Богомолова ничего говорить не нужно. Мы уже работали вместе и понимаем друг друга с полуслова. Так что начала съемок я ждала с нетерпением».

«Кеша» — это четвертый режиссерский сериал Константина Богомолова, получившего известность благодаря театральным постановкам. За визуальную составляющую его новой работы отвечают оператор Александр Симонов и художник-постановщик Владимир Гудилин.

Юлия Снигирь, Александра Ребенок и Юлия Александрова снимаются в «Кеше» Константина Богомолова
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Несколько лет назад мне пришла в голову идея — сделать сериал про героя, который способен любить нескольких женщин. Это нередкое явление в нашей жизни и очень многие могут вспомнить такие ситуации из своей жизни. Я пригласил замечательного писателя и драматурга Анну Козлову, с которой сотрудничаю уже давно. Мы обсудили, и она начала писать сценарий проекта, который сегодня, условно называется "Кеша". Главный герой этой истории — запутавшийся в своих личных отношениях человек, неспособный определиться, неспособный расставаться. Мне кажется, что это явление очень даже понятно большинству из нас... Я очень рад, что замечательный режиссер Константин Богомолов взялся снять этот замечательный сценарий, более того — он согласился сыграть главную роль, что мне кажется очень точно. Он по своей природе, органике, таланту идеально подходит для этой роли. В этом фильме будет невероятная галерея женских характеров и архетипов. Я очень жду первых материалов, волнуюсь конечно и верю, что мы сделаем что-то совершенно особенное, оригинальное, ни на что не похожее, и при этом органично существующее в ряду оригинальных сериалов Kion», — рассказал генеральный продюсер сериала Валерий Тодоровский.
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Юлия Снигирь, Александра Ребенок и Юлия Александрова снимаются в «Кеше» Константина Богомолова фотографии
Юлия Снигирь, Александра Ребенок и Юлия Александрова снимаются в «Кеше» Константина Богомолова фотографии
Юлия Снигирь, Александра Ребенок и Юлия Александрова снимаются в «Кеше» Константина Богомолова фотографии
Юлия Снигирь, Александра Ребенок и Юлия Александрова снимаются в «Кеше» Константина Богомолова фотографии
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