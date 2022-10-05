«Dомашний» покажет «Кассирш» со Светланой Колпаковой, Еленой Захаровой и Александрой Никифоровой

По сюжету Маша Лебедева приезжает в Москву с целью найти своего родного отца. Она находит временное пристанище в квартире, где уже снимает комнату одинокая сорокалетняя Ольга, мечтающая купить домик в деревне, и тридцатилетняя Ирина, которая в одиночку воспитывает дочь и все свое время тратит на то, чтобы найти мужчину и удачно выйти замуж. У каждой из них есть мечта, но не всем мечтам суждено осуществиться: Маша смотрит на мир сквозь розовые очки, у Ольги проблемы с отцом, который то и дело влипает в неприятности после смерти жены, а Ирина любит приврать о себе, пока еще не понимая, что настоящие отношения не могут строиться на лжи. Но именно в тот момент, когда мечты рушатся, их жизнь начинает налаживаться.
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