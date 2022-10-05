Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Dомашний» покажет «Кассирш» со Светланой Колпаковой, Еленой Захаровой и Александрой Никифоровой

5 октября
2022 год

Новости кино >>
5 октября 2022
На «Dомашнем» 14 октября в 15:05 состоится премьера четырехсерийной мелодрамы Андрея Силкина «Кассирши» со Светланой Колпаковой, Еленой Захаровой и Александрой Никифоровой в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

«Dомашний» покажет «Кассирш» со Светланой Колпаковой, Еленой Захаровой и Александрой Никифоровой
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Маша Лебедева приезжает в Москву с целью найти своего родного отца. Она находит временное пристанище в квартире, где уже снимает комнату одинокая сорокалетняя Ольга, мечтающая купить домик в деревне, и тридцатилетняя Ирина, которая в одиночку воспитывает дочь и все свое время тратит на то, чтобы найти мужчину и удачно выйти замуж. У каждой из них есть мечта, но не всем мечтам суждено осуществиться: Маша смотрит на мир сквозь розовые очки, у Ольги проблемы с отцом, который то и дело влипает в неприятности после смерти жены, а Ирина любит приврать о себе, пока еще не понимая, что настоящие отношения не могут строиться на лжи. Но именно в тот момент, когда мечты рушатся, их жизнь начинает налаживаться.

В сериале также заняты Эдуард Чекмазов, Сергей Губанов, Максим Битюков, Наталья Громушкина, Дмитрий Бедерин, Ольга Науменко, Елизавета Силкина, Артём Башенин, Евгений Данчевский, Николай Лунин и Евгений Аксёнов. Оператором выступил Максим Миханюк, художником-постановщиком — Мария Утробина, а композитором — Игорь Бабаев.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Завершились съемки мелодрамы «Затаив дыхание» с Александрой Никифоровой
Светлана Колпакова устроится на работу в таксопарк
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Евгений Аксёнов (II)Игорь БабаевАртём БашенинДмитрий БедеринМаксим БитюковНаталья ГромушкинаСергей ГубановЕвгений ДанчевскийЕлена ЗахароваСветлана КолпаковаНиколай ЛунинМаксим МиханюкОльга НауменкоАлександра НикифороваАндрей СилкинЕлизавета СилкинаМария УтробинаЭдуард Чекмазов
фильмы
Кассирши

фотографии >>
«Dомашний» покажет «Кассирш» со Светланой Колпаковой, Еленой Захаровой и Александрой Никифоровой фотографии
«Dомашний» покажет «Кассирш» со Светланой Колпаковой, Еленой Захаровой и Александрой Никифоровой фотографии
«Dомашний» покажет «Кассирш» со Светланой Колпаковой, Еленой Захаровой и Александрой Никифоровой фотографии
«Dомашний» покажет «Кассирш» со Светланой Колпаковой, Еленой Захаровой и Александрой Никифоровой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леонид Банишев
30 сентября ушёл из жизни актёр Леонид Банишев.

День рождения >>

Один Ланд Байрон
Елена Великанова
Диана Дезмари
Аркадий Коваль
Александр Лобанов (III)
Ирина Метлицкая
Александр Михайлов
Виктор Павлов
Инна Чурикова
Джесси Айзенберг
Чиччо Инграссия
Мари Лафоре
Йоханна Матц
Гай Пирс
Кейт Уинслет
Рольф Херрихт
все родившиеся 5 октября >>

Афиша кино >>

Сердце Пармы
драма, исторический фильм, фэнтези
Россия, 2022
Безумная дорога
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
Австралия, 2021
Исповедь
драма
США, 2021
Флай: Танец свободы
драма, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Германия, 2021
Пассажиры ночи
драма
Франция, 2022
Битва на озере 2
боевик, военный фильм, исторический фильм
Китай, 2022
Однажды в Техасе
боевик, драма
США, 2020
Хранитель тайн
триллер
Испания, Аргентина, Германия, 2022
Грязь
драма, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, Бельгия, Швеция, Германия, США, 2013
Зина и Лёха: Операция "Хвост и вымя"
комедия
Россия, 2022
Она
драма, триллер, экранизация
Франция, Бельгия, Германия, 2016
Не говори никому
триллер, фильм ужасов
Дания, Нидерланды, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен