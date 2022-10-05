На «Байконуре» закончились съемки «Вызова» Клима Шипенко

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«Dомашний» покажет «Кассирш» со Светланой Колпаковой, Еленой Захаровой и Александрой Никифоровой

5 октября

Юлия Снигирь, Александра Ребенок и Юлия Александрова снимаются в «Кеше» Константина Богомолова

В новом сериале режиссер сам сыграет главную роль — Иннокентия, не умеющего расставаться с женщинами