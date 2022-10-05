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На «Байконуре» закончились съемки «Вызова» Клима Шипенко

5 октября
2022 год

Новости кино >>
5 октября 2022
На космодроме «Байконур» закончились наземные съемки фильма Клима Шипенко «Вызов», который создается Первым каналом, Госкорпорацией «Роскосмос», студией Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром Start. Дистрибьютором картины выступает кинокомпания «Централ Партнершип», уточняет пресс-служба телеканала.

На «Байконуре» закончились съемки «Вызова» Клима Шипенко
фото: пресс-служба Первого канала

По словам Клима Шипенко, «финал съемочного периода — это всегда адреналин и волнение. Счет идет на секунды. Как в космосе. Мы закончили съемки на "Байконуре". Это важное для нас место: отсюда мы улетали, здесь мы провели три недели предподготовки. Хотя я и бывал на "Байконуре" до полета в космос, только сейчас с этим местом мы стали тесно связаны. Тут нас наполняли очень яркие эмоции — волнение, предвкушение, ожидание».

Создатели фильма вернулись на космодром «Байконур» спустя год после полета в космос, чтобы доснять оставшиеся сцены, которые из-за предстартовой подготовки и карантина невозможно было отработать в октябре перед пуском. Съемки проходили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина — залах с тренажерами по управлению российским сегментом МКС и пилотируемых кораблей «Союз», комплексах гидролаборатории и центрифуги, а также на военном аэродроме Чкаловский и в специально созданных декорациях Центра управления полетами и Национального космического центра, созданного на базе санатория «Вороново».

На «Байконуре» закончились съемки «Вызова» Клима Шипенко
фото: пресс-служба Первого канала

Юлия Пересильд «счастлива вернуться на "Байконур" в более спокойном режиме и привычном мне амплуа — в качестве актрисы. Прошел год после полета, и у меня двоякие ощущения. С одной стороны — как будто промелькнула целая жизнь за это время, а с другой — будто бы все было совсем недавно. На Байконуре осталась часть души, поэтому хочется возвращаться сюда вновь и вновь».

В съемочном процессе в космосе и на Земле активное участие принимали и действующие космонавты Роскосмоса. По прошествии периода послеполетной адаптации к продолжению создания картины на Земле присоединились Олег Новицкий, Пётр Дубров и Антон Шкаплеров.

На «Байконуре» закончились съемки «Вызова» Клима Шипенко
фото: пресс-служба Первого канала

«Для меня "Байконур" — это фактически вторая Родина. Находясь там на финале съемок "Вызова", вспоминал наш старт год назад. Суета, толпы людей и огромное внимание, которое было приковано к нашему полету. Меня переполняет чувство гордости, что мне как командиру доверили слетать с двумя неопытными космонавтами. И у нас все получилось даже лучше, чем мы думали», — рассказал космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них — в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен. За визуальную составляющую фильма отвечают оператор Борис Литовченко и художник-постановщик Сергей Тырин. В картине также сыграли Милош Бикович, Владимир Машков, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин, Александр Балуев, Игорь Гордин, Алексей Барабаш, Алексей Гришин, Артур Бесчастный, Максим Стоянов, Александр Самойленко, Беник Аракелян, Евгения Ахременко, Семён Штейнберг и Андрей Кузичёв.

На «Байконуре» закончились съемки «Вызова» Клима Шипенко
фото: пресс-служба Первого канала

«Мне очень повезло побывать на "Байконуре" не один раз. Это ошеломляющие ощущения, — признается Владимир Машков. — Задача этой картины — еще раз рассказать о космосе, о людях, которые живут им. На "Байконуре" все настолько четко и ответственно, что группа кинематографистов могла быть совсем не к месту, но мы нашли понимание, с уважением относились к работе друг друга».

«Вызов» является первым художественным фильмом, снятым в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров. Фильм выйдет в широкий прокат 12 апреля 2023-го.
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На «Байконуре» закончились съемки «Вызова» Клима Шипенко фотографии
На «Байконуре» закончились съемки «Вызова» Клима Шипенко фотографии
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