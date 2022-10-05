На «Байконуре» закончились съемки «Вызова» Клима Шипенко

На космодроме «Байконур» закончились наземные съемки фильма Клима Шипенко «Вызов», который создается Первым каналом, Госкорпорацией «Роскосмос», студией Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром Start. Дистрибьютором картины выступает кинокомпания «Централ Партнершип», уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба Первого канала
По словам Клима Шипенко, «финал съемочного периода — это всегда адреналин и волнение. Счет идет на секунды. Как в космосе. Мы закончили съемки на "Байконуре". Это важное для нас место: отсюда мы улетали, здесь мы провели три недели предподготовки. Хотя я и бывал на "Байконуре" до полета в космос, только сейчас с этим местом мы стали тесно связаны. Тут нас наполняли очень яркие эмоции — волнение, предвкушение, ожидание».
Создатели фильма вернулись на космодром «Байконур» спустя год после полета в космос, чтобы доснять оставшиеся сцены, которые из-за предстартовой подготовки и карантина невозможно было отработать в октябре перед пуском. Съемки проходили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина — залах с тренажерами по управлению российским сегментом МКС и пилотируемых кораблей «Союз», комплексах гидролаборатории и центрифуги, а также на военном аэродроме Чкаловский и в специально созданных декорациях Центра управления полетами и Национального космического центра, созданного на базе санатория «Вороново».
фото: пресс-служба Первого канала
Юлия Пересильд«счастлива вернуться на "Байконур" в более спокойном режиме и привычном мне амплуа — в качестве актрисы. Прошел год после полета, и у меня двоякие ощущения. С одной стороны — как будто промелькнула целая жизнь за это время, а с другой — будто бы все было совсем недавно. На Байконуре осталась часть души, поэтому хочется возвращаться сюда вновь и вновь».
В съемочном процессе в космосе и на Земле активное участие принимали и действующие космонавты Роскосмоса. По прошествии периода послеполетной адаптации к продолжению создания картины на Земле присоединились Олег Новицкий, Пётр Дубров и Антон Шкаплеров.
фото: пресс-служба Первого канала
«Для меня "Байконур" — это фактически вторая Родина. Находясь там на финале съемок "Вызова", вспоминал наш старт год назад. Суета, толпы людей и огромное внимание, которое было приковано к нашему полету. Меня переполняет чувство гордости, что мне как командиру доверили слетать с двумя неопытными космонавтами. И у нас все получилось даже лучше, чем мы думали», — рассказал космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.
«Мне очень повезло побывать на "Байконуре" не один раз. Это ошеломляющие ощущения, — признается Владимир Машков. — Задача этой картины — еще раз рассказать о космосе, о людях, которые живут им. На "Байконуре" все настолько четко и ответственно, что группа кинематографистов могла быть совсем не к месту, но мы нашли понимание, с уважением относились к работе друг друга».
«Вызов» является первым художественным фильмом, снятым в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров. Фильм выйдет в широкий прокат 12 апреля 2023-го.
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