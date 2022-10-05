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Илья Носков прочитает «Семь страниц страха»

5 октября
2022 год

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5 октября 2022
На ТВЦ 8 октября в 17.20 состоится премьера четырехсерийного детектива Киры Ангелиной «Семь страниц страха» с Ильей Носковым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

Илья Носков прочитает «Семь страниц страха»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

По сюжету преподаватель философии Андрей Макаров получает анонимное сочинение от одного из студентов. В нем автор рассказывает о своем родственнике — серийном убийце, которого покрывает семья. Макаров уверен, что это правда, и что анонимный студент таким образом просит о помощи. В полиции его поднимают на смех, а тем временем совершено новое убийство.

«Мой герой – сумасшедший профессор, повернутый на своей профессии, горящий своим делом. Он — философ, человек, жаждущий правды, истины, ищущий человек. У него есть и своя личная трагедия, незаживающая рана. И этот момент поиска истины и правды для него очень актуален. В ситуации, когда соответствующие органы не торопятся искать преступника и помочь, он принимает решение сам искать ответы в меру своих способностей. Но оказывается в ситуации, когда его еще и подозревают», — рассказал Илья Носков.

Илья Носков прочитает «Семь страниц страха»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Компанию исполнителю главной роли составили Виолетта Давыдовская, Андрей Заводюк, Анфиса Вистингаузен, Алексей Сахаров, Дмитрий Мальков, Николай Сахаров, Самвел Мужикян, Ольга Демидова, Кирилл Митрофанов и Виктор Немец.

Носков давно слышал о Кире Ангелиной и очень хотел с ней поработать. По его словам, «она собранный человек, человек "по делу". Очень тактично и лаконично ставит задачу, очень здорово отталкивается от нее, от актера, от ситуации. С чувством, с толком, с расстановкой, без нервов. Эта работа была для меня настоящим подарком! И конечно, мне всегда интересно играть в детективе. У нас получился хороший фильм, благодаря интересной истории и команде, которая горит своим делом».
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Кира АнгелинаАнфиса ВистингаузенВиолетта ДавыдовскаяОльга ДемидоваАндрей ЗаводюкДмитрий МальковКирилл МитрофановСамвел МужикянВиктор НемецИлья НосковАлексей Сахаров (II)Николай Сахаров
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Илья Носков прочитает «Семь страниц страха» фотографии
Илья Носков прочитает «Семь страниц страха» фотографии
Илья Носков прочитает «Семь страниц страха» фотографии
Илья Носков прочитает «Семь страниц страха» фотографии
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