Илья Носков прочитает «Семь страниц страха»

По сюжету преподаватель философии Андрей Макаров получает анонимное сочинение от одного из студентов. В нем автор рассказывает о своем родственнике — серийном убийце, которого покрывает семья. Макаров уверен, что это правда, и что анонимный студент таким образом просит о помощи. В полиции его поднимают на смех, а тем временем совершено новое убийство.
«Мой герой – сумасшедший профессор, повернутый на своей профессии, горящий своим делом. Он — философ, человек, жаждущий правды, истины, ищущий человек. У него есть и своя личная трагедия, незаживающая рана. И этот момент поиска истины и правды для него очень актуален. В ситуации, когда соответствующие органы не торопятся искать преступника и помочь, он принимает решение сам искать ответы в меру своих способностей. Но оказывается в ситуации, когда его еще и подозревают», — рассказал Илья Носков.
Носков давно слышал о Кире Ангелиной и очень хотел с ней поработать. По его словам, «она собранный человек, человек "по делу". Очень тактично и лаконично ставит задачу, очень здорово отталкивается от нее, от актера, от ситуации. С чувством, с толком, с расстановкой, без нервов. Эта работа была для меня настоящим подарком! И конечно, мне всегда интересно играть в детективе. У нас получился хороший фильм, благодаря интересной истории и команде, которая горит своим делом».
обсуждение >>